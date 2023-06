Andora, concerto del Coro Polifonico di Valleggia nella chiesa dei Santi Giacono e Filippo

Borgo Castello protagonista, venerdì 16 giugno, ore 21, con il concerto, nella chiesa dei SS Giacomo e Filippo, del Coro Polifonico di Valleggia che proporrà un repertorio prevalentemente sacro, eseguendo grandissimi autori quali Mozart, Vivaldi, Gounod, Molfino, Benedetto Marcello.

Un viaggio in musica tra diverse epoche e tradizioni: dalla polifonia del 1500 agli spiritual. Una occasione per visitare Borgo Castello godere dalla splendida acustica della chiesa che viene aperta appositamente per il concerto. Il Coro Polifonico di Valleggia torna ad Andora dopo il successo riscosso nel gennaio scorso con il concerto di Natale. L’ingresso è libero.

Il Coro Polifonico di Valleggia fondato nel 1953 da don Angelo Genta e dal M° don Renzo Tassinari, è stato diretto dal noto maestro savonese Attilio Acquarone fino al 1956. Quindi per 50 anni dal M° Giuseppe Rebella e in tempi più recenti dal M° Marco Siri. Oltre al servizio liturgico è da sempre impegnato in un’intensa attività concertistica, in Liguria e non solo: nei suoi 70 anni di storia il Polifonico ha effettuato numerosissimi concorsi e tournée in tutta Italia e in Europa (Austria, Grecia, Spagna, Germania, Slovenia, Ungheria, Francia e Belgio), ottenendo successi e apprezzamenti. Ha avuto l’onore di essere invitato per ben due volte alla prestigiosa rassegna di Loreto e in più occasioni ha cantato di fronte a un Pontefice. Ultime esperienze significative a Salisburgo, Venezia e Monaco.

L’organico, disposto a 4 voci miste, è composto da oltre trenta elementi di differenti età. Oggi è guidato da un maestro di caratura internazionale, Maurizio Fiaschi: laureato in direzione d’orchestra e diplomato in composizione polifonica vocale al conservatorio “Verdi” di Milano e in musica corale e direzione di coro al “Vivaldi” di Alessandria, ha condotto prestigiosi cori e orchestre in Italia e in Svizzera. Il sodalizio inoltre fa parte da anni della Consulta dell’associazionismo e del volontariato del comune di Quiliano.