Esclusione dal centralino di un milite disabile della Croce Rosa. Consigliere Abate: "Mi auguro che questo episodio non resti impunito"

"Come consigliere comunale di minoranza intendo esprimere pubblicamente solidarietà e vicinanza al volontario della Croce Rosa di Celle Ligure Stefano Porcile che purtroppo è stato vittima di un episodio increscioso perpetrato nei suoi confronti da parte di un membro della stessa pubblica assistenza".

A dirlo è il consigliere comunale di minoranza Jacopo Abate a seguito dell'esclusione, anche con la forza, di un milite disabile dall'attività del centralino da parte di un componente della direzione dei servizi (LEGGI QUI). "E' noto che spesso chi si rende protagonista di gesti di violenza e prevaricazione spesso continui a ricoprire il proprio ruolo, mi auguro che questo episodio non resti impunito. Apprendo dai giornali inoltre che la Croce Rosa è stata commissariata a causa di uno scontro interno tra il direttivo e la direzione dei servizi" continua il consigliere d'opposizione.

"In un momento storico dove la sanità pubblica si sgretola, il privato avanza e il diritto alla tutela della salute è in bilico mi sento in dovere di fare un appello ai soci; ai dirigenti ed ai militi all'unità e alla coesione per il bene comune del nostro paese" conclude Abate.