Quando parliamo di mesoterapia, parliamo di una tecnica medica che è una tecnica non chirurgica, che praticamente prevede l'iniezione dei vari piccole quantità di sostanze terapeutiche sotto la pelle in vari punti del corpo, e parliamo di sostanze composte da aminoacidi, minerali e altri ingredienti, dipendendo poi dall'obiettivo che abbiamo con quel trattamento, visto che comunque la mesoterapia ha varie applicazioni terapeutiche possibili. Fermo restando che poi come sempre succede vanno valutati eventuali effetti collaterali e prendendo delle precauzioni.

All'inizio questo tipo di trattamento e di tecnica era stato sviluppato per trattare il dolore cronico e l'infiammazione,ma negli ultimi anni la stessa è stata autorizzata sempre più spesso per quanto riguarda la perdita di capelli così come la riduzione del grasso corporeo e anche per la cellulite e le rughe.

Ad esempio per quanto riguarda quest'ultima essa viene utilizzata per iniettare sostanze come l'acido ialuronico o Il collagene che comunque aiutano a riempire queste rughe e in generale a idratare a rendere più elastica e tonica la nostra pelle.

Mentre per quanto riguarda il trattamento per la perdita di capelli la mesoterapia la si può utilizzare per iniettare sostanze come il silicio o il pantenolo o la biotina che aiutano a nutrire i follicoli piliferi e stimolare la crescita dei capelli.

Oppure possiamo parlare di riduzione grasso corporeo e anche da questo punto di vista la mesoterapia può venirci incontro perché ci aiuta a iniettare sostanze come la lecitina che riesce a sciogliere i grassi, e favorisce la riduzione delle cellule adipose.

Come già anticipavamo bisogna però stare attenti ad alcuni effetti collaterali come arrossamenti e gonfiori nella zona trattata, e in pochissimi casi ci possono essere cicatrici infezioni o ematomi.

E comunque per minimizzare i rischi di effetti collaterali bisogna scegliere un medico esperto qualificato che comunque utilizzi delle sostanze sicure e approvate e sia un medico che ci Informa anche su eventuali allergie o condizioni mediche preesistenti che potrebbero complicare il tutto.

Sempre più persone prendono in considerazione la possibilità della mesoterapia

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sempre più persone prendono in considerazione la possibilità di informarsi almeno per quanto riguarda la mesoterapia andando a parlare con dei medici che se ne occupano, e magari potrebbero volere delle informazioni per quanto riguarda il suo utilizzo per le cellulite e quindi per usarla per iniettare sostanze quali teofillina o caffeina che aiutano a ridurre questa cellulite, e soprattutto aiutano a migliorare la circolazione sanguigna che è sempre un qualcosa che fa la differenza.

Per quanto riguarda l'importanza della scelta di un medico qualificato ne parlavamo già nella prima parte e comunque bisogna aggiungere che molte persone trovano questi specialisti grazie magari all'aiuto di amici o di amiche che hanno dei contatti da dare almeno per fissare un primo appuntamento.

Primo appuntamento che riguarda una visita conoscitiva e specialistica nella quale spiegheremo il medico perché ci interessa la mesoterapia e lui ci spiegherà se può fare al caso nostro oppure no dipendendo dalla nostra situazione clinica.