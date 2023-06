"Jet Ski Therapy, il privilegio di collaborare con Fabio Incorvaia"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Domenica 11 giugno, primo appuntamento savonese con la Jet Ski Therapy, era presente attivamente anche Assonautica, come era già avvenuto nel settembre scorso".

"Nelle acque antistanti la Torretta, splendida location per questo evento, il 7 volte campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia ha fatto vivere a chi non potrà mai praticarlo a causa della sua disabilità, l’emozione fortissima che regala questo sport. Sono diversi anni che seguiamo questo evento ed ogni volta è un intreccio di emozioni. Il rapporto che è riuscito ad instaurare Fabio Incorvaia con i suoi “campioni” è davvero speciale, fatto di sguardi d’intesa, risate, grida… una vera magia!".

"Più di 150 ragazzi hanno potuto vivere quest’esperienza adrenalinica e per lui l’impegno è stato sicuramente gravoso ma il suo sorriso non è mai venuto meno. Jet Sky Therapy ricrea lo spirito di un vero evento sportivo: la postazione di Radio Jasper, lo stand della ristorazione con “I Talenti”, l’assistenza dei City Angels, della Croce d’Oro di Albissola, della Protezione Civile e di altre associazioni di volontariato, le moto d’acqua della Polizia che garantiscono la sicurezza in acqua ma nel contempo animano ulteriormente l’evento con inseguimenti a sirene spiegate… non manca davvero nulla!".

"Anche la premiazione è stata entusiasmante per tutti, un momento di grande aggregazione e di entusiasmo, ognuno ha ricevuto una bellissima coppa. Anche Fabio Incorvaia ha ricevuto un importante riconoscimento, a lui e al suo staff Bandiera Lilla ha conferito il titolo di ambasciatore Lilla per il 2023 Assonautica è onorata di essere stata parte di questa bellissima festa dello sport e della solidarietà. Sulle imbarcazioni messe a disposizione dei soci i “Campioni” hanno potuto effettuare un’uscita in mare e, nello stand assegnato all’associazione, il Gruppo Arti Marinare Assonautica ha offerto a tutti braccialetti con nodi marinari, creati per l’occasione".

"E’ stata una bellissima esperienza e ringrazia i soci che vi hanno partecipato. Tanti complimenti all’organizzazione della Jet Ski Therapy ed a tutti i sostenitori di questo bellissimo progetto".

Assonautica Savona