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Al Direttore | 18 maggio 2026, 10:09

Avvistamento nei cieli tra Osiglia, Murialdo e Calizzano: "Un mezzo molto rumoroso, sembrava un drone militare"

Lettera

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Ieri, domenica 17 maggio, alle ore 17.22, ho avvistato quello che suppongo fosse un drone militare. Sorvolava i monti tra Osiglia, Murialdo e Calizzano, a circa 1000 metri di quota, nella zona del crocevia sulle alture che collega questi comuni in direzione Monte Settepani, Femminamorta e Camulera". 

"Vorrei capire cosa fosse realmente. Il mezzo era molto rumoroso, più di un elicottero: da sotto sembrava quasi il suono di una bomba. È passato molto velocemente e non sono riuscita ad attivare lo zoom. Gli ingrandimenti che ho allegato sono due screenshot delle foto che sono riuscita a scattare". 

"Onestamente, dal rumore mi aspettavo quasi l’arrivo di un carro armato via terra, eppure era molto distante nel cielo". 

Simona Bellone

Lettera firmata

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