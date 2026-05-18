Avvistamento nei cieli tra Osiglia, Murialdo e Calizzano: "Un mezzo molto rumoroso, sembrava un drone militare"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ieri, domenica 17 maggio, alle ore 17.22, ho avvistato quello che suppongo fosse un drone militare. Sorvolava i monti tra Osiglia, Murialdo e Calizzano, a circa 1000 metri di quota, nella zona del crocevia sulle alture che collega questi comuni in direzione Monte Settepani, Femminamorta e Camulera".

"Vorrei capire cosa fosse realmente. Il mezzo era molto rumoroso, più di un elicottero: da sotto sembrava quasi il suono di una bomba. È passato molto velocemente e non sono riuscita ad attivare lo zoom. Gli ingrandimenti che ho allegato sono due screenshot delle foto che sono riuscita a scattare".

"Onestamente, dal rumore mi aspettavo quasi l’arrivo di un carro armato via terra, eppure era molto distante nel cielo".

Simona Bellone