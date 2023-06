Albisola, fissa l'incontro con una escort ma trova due stranieri: 34enne rapinato

I carabinieri di Albisola, nella giornata di ieri hanno arrestato due cittadini stranieri ritenuti responsabili di rapina nei confronti di un 34enne.

I militari si trovavano nei pressi di un’abitazione nel centro di Albisola Superiore, per accertare quanto segnalato da alcuni residenti che, nei giorni precedenti, avevano notato un insolito movimento di persone in un appartamento.

Giunti sul posto, i carabinieri si sono imbattuti in un 34enne che stava fuggendo impaurito e richiedeva il loro aiuto. In sostanza l’uomo, dopo aver letto un annuncio on-line, aveva preso appuntamento telefonicamente con una donna per un “incontro” in un appartamento. All’ingresso nell’abitazione indicata al telefono, però, il malcapitato aveva trovato ad attenderlo un uomo e, per questo motivo, fra i due è nata immediatamente una discussione.

Gli animi si sono scaldati, anche perché il cittadino straniero pretendeva comunque il pagamento della “prestazione” pattuita. Improvvisamente è intervenuto anche un altro uomo, complice del primo, che fino a quel momento era rimasto nascosto nell’appartamento, minacciando la vittima con un bastone telescopico e cercando di impedirle di uscire dall’abitazione fino al pagamento della prestazione.

La vittima è riuscita comunque a scappare, imbattendosi nei carabinieri che erano già sul posto: i militari dell'Arma hanno così immediatamente controllato l’abitazione procedendo con il fermo delle due persone.

I due cittadini stranieri sono stati accompagnati in caserma e, al termine degli accertamenti, arrestati: si trovano ora in carcere a Genova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dovranno rispondere del reato di rapina in concorso.

Sono in corso ulteriori accertamenti in merito all’attività di prostituzione svolta all’interno dell’abitazione.

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria" fanno sapere dal Comando provinciale carabinieri.