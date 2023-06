Egea, il consiglio di gestione si è riunito: proseguono i negoziati

Egea S.p.A. ha comunicato che questo pomeriggio si è riunito il Consiglio di Gestione che ha preso atto delle proposte ricevute, in data 15 giugno 2023, rispettivamente da Iren S.p.A. e dal fondo Davidson Kempner European Partners LLP (DK).

Il Consiglio di Gestione ha deliberato quindi di proseguire nelle interlocuzioni e in negoziazioni con le citate controparti avendo come obiettivo la definizione dettagliata, e nel più breve tempo possibile, dei termini vincolanti, delle modalità e delle condizioni della partnership, il tutto, nell’ambito di un percorso volto alla protezione e alla continuità aziendale in fase di definizione, confidenti di individuare la migliore soluzione utile al rilancio e al superamento di questa importante fase.

Nel frattempo questa mattina in comune a Savona si è discusso del caso visto che un ramo della stessa Egea S.p.a., Egea Ambiente si era aggiudicata da capofila di un'Ati costituita da Docks Lanterna e Idealservice, il bando per la costituzione di una new.co Sea.s che subentrerà al 49% ad Ata per la futura gestione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti.

L'iter come specificato sia dall'amministrazione Russo che dai vertici delle tre aziende non dovrebbe subire rallentamenti. (leggi QUI).