Savona, danneggiate una decina di auto nel parcheggio della Darsena: la rabbia di commercianti e residenti

“Era prevedibile, una cosa annunciata e i controlli sono nelle zone dove c'è gente ma in altre vie come via Chiodo, nelle zone dei parcheggi sotterranei o nella galleria della Torre Bofil, dove non ci sono controlli, succedono queste cose - dice un residente della Darsena che chiede l'anonimato - La notte tra sabato e domenica, verso l'una e mezza, in via Chiodo si sentivano rompere delle bottiglie, ci si ritrovano le persone nei portoni. La situazione è diventata insostenibile e ormai veramente pesante per chi vive in Darsena”.