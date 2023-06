In Confcommercio Savona approda "Match Point 2": opportunità gratuita per i giovani disoccupati

L’Associazione per la Formazione Professionale e la Promozione Culturale del Terziario attende le candidature dei giovani under 34 anni con il sogno di trasformare la passione per la moda in un’opportunità lavorativa in qualità di Consulente di Immagine e Vendita.

I partecipanti scopriranno tutte le sfaccettature del Consulente di Immagine e Vendita, una figura professionale che con l’evoluzione del mercato e la sempre più crescenti esigenze dei clienti avrà il compito di occuparsi di tutte le attività all’interno del negozio a 360°: dall’allestimento degli spazi espositivi all’accoglienza clienti; dalla consulenza di immagine alla vendita fino al pagamento, gestione resti e inventario.

Un percorso professionalizzante, supportato da esperti del settore e importanti marchi della provincia di Savona, completamente gratuito per il partecipante grazie alla linea di intervento Match Point 2 cofinanziata dall'Unione Europea, dal Fondo di Coesione Italia e da Regione Liguria.

A chi si rivolge

Ragazzi e ragazze che non hanno ancora compiuto 35 anni e che si trovano in uno stato di disoccupazione, inattività o non occupazione (pur svolgendo un'attività lavorativa, se ne ricava un reddito annuo inferiore ad euro 8.000 annui per i dipendenti e 4.800 per chi svolge lavoro autonomo), anche senza diploma.

Come è strutturato il corso

Il corso ha una durata di 400 ore suddivise in 200 ore in aula e in 200 ore in aziende della provincia di Savona. Il corso prevederà una giornata di avvio e orientamento nell’ultima settimana di luglio per poi strutturare le attività a partire dal mese di settembre dal lunedì al venerdì con una frequenza giornaliera di 4 ore.

Gli allievi, per le 200 ore in azienda, verranno ospitati dai seguenti marchi:

L’Ostrica di Gavazza Donata – Albisola Superiore

Tatà Abbigliamento e non solo – Millesimo

Sushine – Varazze

La casa delle cose – Varazze

Serena srl – Savona

Amelio & Vaccarone snc – Loano

Sibillia srl – Finale Ligure e Loano

Amelio Antonella Original Marines – Loano e Albenga

Come ci si iscrive

La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata a mano, entro le ore 12:00 del 17/07/2023, presso la sede di Asfoter in Corso Ricci, 14 - 17100 Savona.

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13 e il martedì dalle ore 14:30 alle ore 16.30





Per informazioni contattare Asfoter ai numeri Tel 019 8331340 – 019 8331341 – 019 8331342

E-mail: asfoter@confcommerciosavona.it