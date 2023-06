Le crociere più convenienti del 2023

Molti italiani sono alla ricerca delle crociere più convenienti per il 2023, desiderosi di soddisfare la loro voglia di viaggiare. Trascorrere le vacanze in crociera è diventato sempre più popolare, poiché rappresenta un modo alternativo di viaggiare e di scoprire nuovi luoghi in completo relax.

Le ragioni per cui le crociere sono così amate sono molteplici. Innanzitutto, si sceglie questo tipo di viaggio perché consente di visitare più destinazioni in un'unica soluzione. Inoltre, tutto è organizzato e pianificato, senza dover preoccuparsi di prenotare voli o hotel. L'unica scelta da fare sarà quella delle destinazioni che si desidera visitare.

Inoltre le crociere sono una scelta di viaggio molto apprezzata anche da chi ha bambini, poiché le navi offrono numerose attività di intrattenimento adatte a tutte le età. Senza contare che le crociere sono spesso una scelta più economica rispetto ad altri tipi di viaggio.

Infatti prenotando con anticipo, è possibile cogliere al volo le offerte proposte dalle compagnie di crociera, come quelle di Msc e Costa Crociere per il 2023. Inoltre, se volessi prenotare una crociera ma fossi in un momento di difficoltà economica, non dimenticarti che esistono comode soluzioni come i prestiti online, per suddividere l'importo in rate. Un'opzione comoda e a misura di ogni portafoglio!

Dunque in definitiva, se stai cercando un modo di viaggiare che unisca divertimento, relax ed economicità, le crociere potrebbero essere la scelta giusta per te e la tua famiglia. Vediamo i pacchetti più vantaggiosi!

Le crociere low cost Msc

Se stai cercando una crociera economica nel Mediterraneo, la Msc offre interessanti opzioni a partire da cinque notti, in partenza da Genova Portofino in tutti i mesi dell'anno, a bordo delle magnifiche navi Msc. I vari itinerari prevedono tappe a La Spezia (Cinque Terre), Civitavecchia, Marsiglia, Cannes, La Goulette (Tunisia), Palma de Maiorca, Barcellona, Palermo e Napoli. Ti basterà scegliere l'itinerario che preferisci!

Il prezzo per queste crociere parte da 279 euro a persona, variando a seconda del periodo scelto, ed è comprensivo di quota servizio alberghiero. Questa tariffa include la pensione completa presso il buffet del ristorante principale, spettacoli teatrali, musica dal vivo, cinque kids club per bambini di età compresa tra 1 e 17 anni, l'accesso alle piscine, la possibilità di fare sport all'aperto e di utilizzare la palestra.

Se sei alla ricerca di un'esperienza di crociera unica, la Msc offre anche opzioni interessanti a partire da soli 460 euro a persona, comprensivi della quota di servizio alberghiero. La partenza è prevista sempre da Genova Portofino, con un itinerario che prevede tappe a Civitavecchia, Corfù, Kotor (Montenegro) e Spalato (Croazia), prima di arrivare a Venezia. La cabina inclusa in questa offerta è di tipo interno, ma non per questo meno confortevole. Potrai godere di tutti i comfort a bordo tra cui ristoranti di alta qualità, spettacoli teatrali, musica dal vivo, attività per bambini e piscine.

Le crociere più economiche di Costa

Anche Costa Crociere offre interessanti opzioni per chi cerca una crociera economica. Ad esempio, potrai optare per la crociera nel Mediterraneo di 5 giorni a partire da 300 euro a persona, inclusa la quota di servizio obbligatoria. La partenza è prevista Savona e prevede diverse tappe, tra cui Marsiglia e Tarragona. Prenotando subito l'offerta con un acconto di soli 100 euro, potrai usufruire della cancellazione gratuita fino a 60 giorni dalla partenza e della formula All Inclusive, che prevede pensione completa, bevande illimitate, ristorazione d'eccellenza e tanto divertimento per grandi e piccini.