Cos'è il reddito passivo? Scoprilo con Bestie in gabbia, Avalanche e Polkadot

Sebbene l'industria delle criptovalute sia nota per la sua innovazione, negli ultimi anni ha costruito un'identità per se stessa come via per generare entrate e ricompense. Con nuovi incentivi e opportunità che spuntano costantemente, il reddito passivo è diventato un'opzione allettante.

Avalanche (AVAX) e Polkadot (DOT) forniscono facili strade attraverso il picchettamento, mentre Caged Beasts (BEASTS) offre un nuovo modo per guadagnare entrate passive con un innovativo schema di riferimento crittografico che consente non solo a te, ma anche ai tuoi amici di guadagnare entrate passive.

Cos'è il reddito passivo?

In poche parole, il reddito passivo è un flusso costante di reddito guadagnato senza la necessità di un lavoro attivo e le criptovalute hanno reso questo processo più semplice che mai. In particolare, lo staking delle criptovalute è diventato un metodo molto popolare per guadagnare entrate passive online.

Sulle reti proof-of-stake, lo staking comporta il blocco dei token crittografici in un portafoglio blockchain. In tal modo, i partecipanti contribuiscono alle operazioni della rete, alla sicurezza e al meccanismo di consenso. Coloro che scommettono possono guadagnare vari premi sotto forma di gettoni aggiuntivi, generando un reddito passivo oltre al loro investimento iniziale.

Staking Crypto: Guadagna reddito passivo con Avalanche e Polkadot

Conosciuta per le sue velocità di transazione fulminee, il supporto per più blockchain e l'impressionante gamma di funzionalità come contratti intelligenti, DeFi e NFT, Avalanche è diventata un'interessante opzione di investimento.

Oltre a queste funzionalità, Avalanche offre alcuni dei premi di puntata più alti. Staking AVAX, i possessori possono guadagnare premi annuali di circa l'8%. Oltre a generare reddito passivo, lo staking di AVAX aiuta anche a proteggere la piattaforma e a convalidare le transazioni.

Polkadot è un'altra criptovaluta proof-of-stake, che offre una delle esperienze più user-friendly sul mercato. Le strategie di Polkadot hanno eliminato le elevate barriere di ingresso nelle criptovalute, consentendo a un'ampia gamma di utenti di beneficiare del suo elevato potenziale di crescita.

Polkadot è anche considerata una delle migliori piattaforme di staking grazie alle sue alte ricompense. Gli utenti devono impegnare i propri fondi per un minimo di 120 giorni, ma gli investitori possono ottenere in media rendimenti annuali di circa il 14%. Durante la generazione di reddito passivo, gli utenti che puntano il loro AVAX contribuiscono anche alla sicurezza della rete.

Bestie in gabbia: rilascio di una nuova strada per il reddito passive

Mentre lo staking di criptovalute è diventato un modo sempre più popolare per realizzare entrate passive online, Caged Beasts offre un modo nuovo e innovativo per generare entrate passive. Caged Beasts è un nuovo progetto di monete meme che lancerà la prevendita molto presto e durante la prevendita gli utenti saranno in grado di generare entrate passive con un programma di riferimento.

Ogni utente può creare il proprio codice di riferimento e, quando qualcuno utilizza il codice, riceverà il 20% di tale deposito direttamente sul proprio portafoglio. Inoltre, l'investitore che ha utilizzato il codice riceverà il 20% in più di token BEASTS, in modo che entrambe le parti generino reddito passivo.

Mentre nelle primissime fasi, Caged Beasts sta attirando investitori con le sue caratteristiche innovative. Il progetto è completamente trasparente e impegnato per la sicurezza con il 75% dei fondi raccolti bloccati fino alla data di rilascio.

Con un focus sulla comunità, Caged Beasts coltiverà anche un'atmosfera di comunità affidabile, di cui ogni investitore trarrà vantaggio. La prevendita inizierà molto presto, quindi registra subito il tuo interesse per stare al passo con il gioco e iniziare a guadagnare entrate passive!

Realizzare entrate passive online è diventata un'opzione sempre più allettante per gli investitori in criptovalute. Mentre lo staking di criptovalute è stato il metodo più popolare per guadagnare entrate passive, Caged Beasts sta impostando una nuova tendenza con il suo innovativo schema di rinvio crittografico.

