Savona, vandalizzato il sentiero della Madonna degli Angeli, un appello per cercare volontari per il ripristino

"Noi ci mettiamo l'anima... e qualcuno la distrugge". È il senso di amarezza delle persone che, con l'Associazione GPN 2010, si occupano del sentiero dedicato a Chiara Luce Badano che porta alla chiesa della Madonna degli Angeli, uno dei luoghi di devozione tra i più amati dai savonesi, anche se chiusa da anni.

Nei giorni scorsi il sentiero è stato nuovamente vandalizzato. "Ci impegniamo con passione per mantenere il sentiero in ordine e sicuro per tutti voi che amate percorrerlo - scrivono su Facebook le persone che se ne prendono cura -. Mettiamo il cuore in ogni intervento, affinché possiate godervi la bellezza di questi luoghi in tranquillità".

"Purtroppo - proseguono - dobbiamo constatare con amarezza che alcune persone si divertono a vandalizzare le palizzate e altri elementi del percorso. Gesti che non solo deturpano l'ambiente, ma rendono anche meno sicuro il cammino per tutti. Lanciamo un appello. Stiamo cercando una buona anima, qualcuno che abbia a cuore questo sentiero tanto quanto noi e che possa aiutarci a ripristinare alcune delle palizzate danneggiate. Ogni aiuto, anche piccolo, può fare la differenza". L'appello è rivolto a chi ha delle competenze manuali e un po' di tempo da dedicare al sentiero, per ripristinare le parti di staccionata distrutte e continuare a renderlo un luogo per tutti.