Scopri quali sono le posizioni migliori per dormire e svegliarti riposato ogni mattina

Ottenere un sonno di qualità dipende anche dalla comodità e dalle posizioni. Non c'è una regola universale su come dormire bene. La salute del collo e della schiena è fondamentale per garantire un sonno di qualità, quindi è importante scegliere un sistema-letto di ottima qualità (materasso, reti e cuscini).

La posizione più comune per dormire è quella di fianco

La posizione del sonno di fianco è ritenuta universalmente una delle migliori per garantire un riposo rigenerante. Dormire di fianco può aiutare a rilassare i muscoli, ma è importante fare attenzione alla posizione delle gambe per evitare problemi circolatori e movimenti bruschi.

Ci sono molte posizioni possibili per dormire, ognuna con i suoi vantaggi e svantaggi

Dormire a pancia all'insù è considerato la posizione migliore per il riposo, mentre dormire a pancia in giù può causare problemi alla schiena e allo stomaco. Ci sono molte preferenze differenti per il modo in cui dormiamo, alcuni usano un cuscino tra le gambe per evitare formicolii e accavallamenti, altri invece non usano alcun cuscino né sul collo né sotto la testa perché preferiscono una posizione più naturale del corpo. Ci sono molte opzioni disponibili per trovare la posizione di riposo perfetta, con una vasta scelta di gusti e alternative.

La qualità del materasso può influire sulla tua capacità di dormire bene

Non sottovalutare mai l'importanza della qualità del materasso che stai acquistando, sia per te che per i tuoi cari: questo è ciò che veramente conta. Un buon riposo è fondamentale per una vita migliore: ti permette di svegliarti più energico al mattino, con un umore sereno e di iniziare la giornata nel modo giusto. Indipendentemente dalla vostra posizione preferita per dormire, è importante scegliere un materasso di alta qualità e prendersi il tempo di confrontarlo, chiedere informazioni e fare test con i professionisti del settore prima dell'acquisto.

Galleria del Sonno è un'azienda storica con sede a Imperia e leader nel settore dei materassi e dei letti dal 1965. Il team della Galleria del Sonno offre ai clienti l'opportunità di testare i prodotti in due sale prova fornite di tutta la gamma: dal memory foam alle molle insacchettate, fino ai prodotti innovativi come il Memory Foam.

Cosa aspetti? Approfitta della Promo Linea Zen con sconti fino al 40%! Puoi scegliere di finanziare a Zero Interessi.

Per ulteriori informazioni ti consigliamo di recarti presso i punti vendita di Imperia, in via Amendola 29-33 e ad Arma di Taggia, presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville.

Oppure puoi telefonare ai numeri 0183 273075 di Imperia e 0184 462459 di Arma di Taggia o visitare la pagina web: www.galleriadelsonno.it

Contatti social:

Pagina Facebook