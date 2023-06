Albissola Marina, un'estate più blu con OGYRE: il 22 giugno lo spettacolo "Vague"

Albissola Marina e il mare sono legati indissolubilmente tra loro, tale legame è mutato nel corso degli anni, ma ha conservato il suo immenso valore.

La salute del nostro mare e degli oceani è allarmante e ci siamo dimenticati che sono elementi essenziali per la nostra sopravvivenza, l’ossigeno che respiriamo, l’acqua che beviamo, il cibo che mangiamo, senza gli oceani sparirebbero.

Negli ultimi decenni non si è fatto abbastanza per proteggere questo prezioso ecosistema. I mari sono stati trattati come un bidone per i nostri rifiuti, ignorando le conseguenze del nostro comportamento sull’ambiente e sulla vita marina.

Credendo molto nel potere della comunità, vogliamo costruire un ponte tra le persone e il mare.

Solo insieme, uniti nella causa comune, possiamo creare un futuro migliore. Questa è la motivazione che ha spinto il Comune di Albissola Marina a sposare la causa di OGYRE creando così una sinergia con SAT e APS Gelsomina.

Lo spettacolo “VAGUE” di Piergiorgio Milano, produzione Gelsomina, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES", diventa il catalizzatore per la sensibilizzazione e l’azione collettiva.

OGYRE è la startup italiana che ha implementato la prima piattaforma digitale di fishing for litter per pulire gli oceani dai rifiuti con l’aiuto dei pescatori, si impegna quotidianamente nella raccolta dei rifiuti marini in Italia, Brasile e Indonesia.

L'acronimo OGYRE deriva dal nome delle correnti marine - ocean gyre - tanto vitali quanto, purtroppo oggi, molto dannose per gli oceani.

Il Comune di Albissola Marina e SAT (Servizi Ambientali Territoriali), azienda che si occupa della gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana nel comune albissolese, si impegnano a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali, della drammatica situazione in cui si trovano i nostri mari e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Climatica 2030.

Durante tutta l'estate 2023, gli eventi che si svolgeranno ad Albissola Marina coinvolgeranno i cittadini e i suoi visitatori per continuare a recuperare rifiuti marini, contribuendo in forma volontaria attraverso la piattaforma di OGYRE, accessibile tramite scansione del QR Code che si troverà sui totem posizionati all'entrata e all'uscita dei luoghi dell'evento.

Alla fine della stagione sarà comunicato l'obiettivo raggiunto, grazie all'impegno di tutti i partecipanti all'iniziativa OGYRE.

OGYRE, grazie al contributo del Comune di Albissola Marina, SAT e APS Gelsomina, ha già potuto recuperare 100 kg di rifiuti marini con la collaborazione della comunità di pescatori di Italia, Brasile e Indonesia, ma la raccolta può continuare!

Invitiamo chiunque creda che i nostri mari si meritino di meglio, a unirsi a noi.

Non è mai troppo tardi compiere gesti concreti per la sostenibilità dei nostri mari.