“La comunità che si prende cura”. Ad Albissola un incontro per conoscere le iniziative del progetto C.A.S.A.

Si terrà venerdì 29 maggio, alle 17.30, nei locali del MuDA in via dell’Oratorio ad Albissola Marina, l’incontro “La comunità che si prende cura”, organizzato da Avis Comunale delle Albissole nell’ambito del progetto C.A.S.A. (Comunità di Attività Sociale Albissola).

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare alla comunità albisolese l’andamento e i risultati del servizio gratuito di assistenza domiciliare leggera nel territorio, nato per offrire supporto concreto alle persone che hanno bisogno di piccoli aiuti nella quotidianità e per valorizzare il ruolo dei volontari che rendono possibile il progetto.

L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione De Mari e dal Comune di Albissola Marina, vuole raccontare un’esperienza di prossimità e solidarietà, costruita attraverso la collaborazione tra realtà del territorio, operatori, volontari e istituzioni (Avisole, Asl2, Casa Museo Jorn, Auser Savona e Cultura e Solidarietà). Un modello di comunità attiva, capace di prendersi cura delle persone e di rafforzare i legami sociali.

Il programma prevede alle 17.30 l’apertura dell’incontro, con i saluti istituzionali e l’introduzione al progetto C.A.S.A. Alle 17.50 sarà proiettato il video “Vite che si intrecciano”, dedicato al racconto del servizio di assistenza attraverso le voci dei protagonisti. Alle 18.10 spazio alla tavola rotonda, durante la quale operatori e volontari porteranno la propria testimonianza. La chiusura è prevista alle 18.40 con le conclusioni e la presentazione delle prossime iniziative e degli eventi estivi del progetto.