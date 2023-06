PPI e accesso ambulanze: spiragli dal vertice sull'ospedale di Albenga

Albenga avrà il Ppi h12 per l’estate (entro il 15 di luglio) con richiesta di deroga per le 24 ore, con possibilità di estenderlo ai dodici mesi dell’anno, e accesso da parte delle ambulanze per codici di minor emergenza.

Questa è la risposta del dialogo riallacciato negli ultimi mesi tra Regione e territorio ingauno, che ha visto proprio stamani un importante incontro tra i sindaci dei Comuni che gravitano intorno all'ospedale Santa Maria di Misericordia, ossia i comuni del distretto sociosanitario albenganese, con l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola.

"L'impegno di Regione Liguria per quel territorio è importante - ha dichiarato l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - Prova ne é che entro il 15 luglio Asl 2 riaprirà il Punto di Primo Intervento. Inizialmente sarà operativo per 12 ore dalle 8 alle 20, ma è già stata chiesta al Ministero una deroga per le 24 ore e abbiamo ragionevoli motivi perché venga accolta".



Durante il confronto, a cui hanno preso parte il direttore del Dipartimento di Regione Liguria Roberta Serena, il direttore di Alisa Filippo Ansaldi e il commissario straordinario di Asl 2 Michele Orlando, è stata fatta chiarezza anche sull'accesso delle ambulanze all'ospedale Santa Maria di Misericordia.



"Non è mai stato posto divieto per l'accesso fisico dell'ambulanza in un PPI purché l'ambulanza non sia figlia del sistema emergenza – ha evidenziato l’assessore Gratarola - Al Punto di Primo Intervento di Albenga così come per gli altri Punti della Liguria possono accedere quindi le ambulanze per attività non urgente (si escludono patologie tempo-dipendenti, patologie che richiedono ospedalizzazione e osservazione breve intensiva). E' stato quindi ribadito che il sistema dell'emergenza continuerà a far riferimento ai Dea di Primo e Secondo Livello e quindi per il territorio albenganese attraverso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure".

Nei giorni scorsi, proprio in preparazione di questa attesa riunione, si sono confrontati sindaci, rappresentanti del comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore, Croce Bianca di Albenga, ma anche medici sia territoriali che ospedalieri, con il dottor Cremonesi, presidente della sezione ligure della Società italiana di medicina d'urgenza e docente universitario.

C’era grande attesa sull'esito dell'incontro tra i cittadini del comprensorio ingauno, che da anni ormai lamentano la mancanza di un Pronto Soccorso ad Albenga.

“L’incontro di oggi in Regione, che avevo richiesto con l’Assessore Gratarola e i sindaci, è stato la chiave di volta della vicenda sull’ospedale di Albenga – afferma il consigliere regionale Stefano Mai -. Sono soddisfatto perché con la presenza di tutti i sindaci uniti abbiamo portato a casa un importante risultato per il nostro territorio”.

“Come avevo chiesto nei miei due Ordini del Giorno, in attesa di discussione in Consiglio Regionale, il Santa Maria di Misericordia avrà un Punto di Primo Intervento h24, grazie alla richiesta di deroga al Ministero, per tutti i mesi dell’anno, e accoglierà le ambulanze. Un punto di partenza significativo per ridare dignità al nostro ospedale”, conclude il consigliere leghista.

"Un importante risultato raggiunto, in primo luogo, grazie all'impegno di tutto il territorio, dai sindaci ai comitati cittadini e tutte quelle persone che hanno lottato per l'ospedale di Albenga. Ora è il momento di non abbassare l'attenzione e continuare ad impegnarci" queste le parole del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis al termine della riunione a Genova con l'assessore Gratarola.

"Il dialogo con la Regione si è aperto a differenza di quanto era fino a poco tempo fa – continua Tomatis -. A quanto abbiamo appreso oggi, ci sono le premesse perché l' ospedale di Albenga venga valorizzato quanto merita. È prevista la riapertura PPI (in sostituzione all'ambulatorio bassa intensità) inizialmente per 12 h, ma verosimilmente, da informazioni ufficiose, passerà ad una apertura h.24 con possibilità di accesso alle ambulanze che trasportano pazienti con codici di bassa gravità. Con la stessa determinazione che abbiamo impiegato fino ad oggi – conclude il primo cittadino di Albenga - continueremo affinché l'impegno sia mantenuto".