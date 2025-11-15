Camion si incastra in autostrada, riaperto il tratto tra Arenzano e Genova

AGGIORNAMENTO ORE 13.00: Alle ore 13:00 circa, sulla A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Genova Pra' in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico transita su una corsia e si registrano 4 km di coda nel tratto compreso tra Arenzano ed il bivio con la A26 in direzione Genova. Inoltre, si registrano ripercussioni in A26 nel tratto compreso tra Masone ed il bivio con la A10 in direzione Genova.

Alle 10:00 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso all'altezza di Arenzano tra il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Genova Pra' in direzione Genova, a causa di un incidente autonomo avvenuto all'altezza del km 11, che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è intraversato occupando completamente la carreggiata.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda in diminuzione in direzione Genova. Inoltre, si registrano 2 km di coda in corrispondenza della deviazione obbligatoria in A26.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco sia della sede centrale di Genova che dal distaccamento savonese di Varazze, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 1° Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Il conducente è riuscito a scendere autonomamente ed illeso dal mezzo, nonostante la cabina fosse rimasta in bilico. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area ed il veicolo, e collaboreranno con l'ente autostrade per la rimozione del autoarticolato.

"Agli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Genova, dopo la deviazione obbligatoria in A26, si consiglia di prendere la diramazione D26 Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova in direzione Genova. In alternativa, ai soli veicoli leggeri si consiglia di anticipare l'uscita ad Arenzano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Genova Pra' - dicono da Autostrade - Agli utenti in A26 provenienti da Gravellona Toce e diretti verso Genova, si consiglia di prendere la D26 e proseguire sulla A7 in direzione Genova".

Il traffico verso Ponente è completamente bloccato anche perché pure l’Aurelia è chiusa all’altezza di Vesima a causa di una frana. Quando alla circolazione ferroviaria, pure i treni sono bloccati, per i lavori previsti al nodo genovese. Di fatto, quindi, è impossibile proseguire verso Ponente da Voltri.