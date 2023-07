Modelli di felpe alla moda: questi i più gettonati del momento

L’Italia è un paese conosciuto in tutto il mondo per l’alta moda qui presente, ma anche per alcune tendenze trasmesse sia sul piano nazionale che su quello internazionale. Non a caso a Milano si tengono molteplici eventi, tra cui le sfilate, ogni anno. Tuttavia, non ci sono soltanto i capi firmati a diffondersi con preponderanza nell’immaginario collettivo, bensì dei vestiti ben più comodi e informali, i quali riescono comunque a non tradire lo stile personale. In tal senso, le felpe sono tra gli indumenti più richiesti sul mercato, proprio grazie alla possibilità data di avvalorare la propria estetica in combinazione con un grado di comodità elevato.

Dal momento che di modelli di felpa ne esistono tantissimi, dare un'occhiata a quelli presenti su www.fullgadgets.com, e-commerce di gadget e abbigliamento personalizzabile tra i più conosciuti, potrebbe essere utile per farsi un'idea di quali – indipendentemente dalle mode del momento – possano essere quelli più in linea con i propri gusti. Infatti, le felpe sono versatili per ciò che concerne la vestibilità, il che le rende perfette per ogni stagione. Inoltre, essendo personalizzabili, riescono anche ad esprimere dei valori estetici appartenenti all’essenza di un individuo. Se ci si sta chiedendo quali sono i modelli di felpe più gettonati al momento: ecco una guida utile a comprendere quali sono le felpe più alla moda attualmente.

Felpa con cappuccio e stampa grafica

Come anticipato, le felpe sono tra gli indumenti più stilosi e contemporaneamente comodi che ci siano, e perciò rientrano in qualunque tipologia di abbigliamento, da quello casual fino a quello sportivo, dove si sono diffusi parecchi brand ormai noti. Il primo modello da citare in quanto a tendenza, è sicuramente la felpa con cappuccio e stampa grafica. Si tratta dell’esempio più eclatante della combo vincente formata da praticità e creatività.

Infatti, da un lato si può contare sull’utilità del cappuccio, specie in inverno, mentre dall’altro si può imprimere alla felpa un tocco personale, scegliendo un simbolo da indossare e appartenente a qualsiasi categoria, dalla musica ai film. Ma ormai è parecchio di moda avere delle felpe il cui logo dalle grandi dimensioni è quello del brand d’appartenenza.

Felpa oversize

Siccome la parola d’ordine deve essere innanzitutto comodità, tra i modelli di felpe in tendenza c’è quello oversize. Infatti, tale modello non conosce rivali in quanto a comfort e look casual-chic, e si contraddistingue per la presenza di maniche lunghe e spalle cadenti. Con una felpa oversize si possono creare abbinamenti fantasiosi con jeans o leggings.

Felpa crop top

Ampiamente diffuso al giorno d’oggi tra le donne, è il modello di felpa crop top, il quale è più corto allo scopo di evidenziare una parte dell’addome. Per le giornate più calde è praticamente l’ideale, e questa felpa può essere facilmente abbinata a delle gonne moderne o a dei pantaloni a vita alta.

Felpa con dettagli in pizzo

Tra i modelli di felpe più gettonati c’è quello con dettagli in pizzo, in grado di valorizzare la femminilità e il romanticismo. Il contrasto tra la comodità della felpa e la delicatezza del pizzo, rendono questo modello davvero unico da poter sfoggiare. Inoltre, sono i dettagli a fare la differenza più che per altri modelli: saranno molto suggestivi i ricami e gli elementi presenti sulle maniche o sulle tasche, ma talvolta anche sulle spalle. Dunque, con una felpa così non mancherà l'eleganza e la personalizzazione del look.

Felpa color block

Il color block è ormai in tendenza, quindi le felpe non possono essere esenti in tal senso. La combinazione di colori da ritenere più audaci, divisi magari in diversi blocchi, permettono di dar vita ad un look accattivante e leggero. In inverno solitamente si fa un uso abbondante di colori spenti, ma questo modello di felpa renderà maggiormente fantasioso il vostro stile.