Un anno di viaggio nel territorio Albenganese per i bimbi della Scuola dell'Infanzia "San Clemente"

L’anno scolastico 2022/2023, per la scuola dell’infanzia, sta volgendo al termine e, ai bambini della San Clemente, lascerà il ricordo di un viaggio all’interno del territorio Albenganese.

Afferma a nome del corpo docente la maestra Manuela Virdis: “Un viaggio iniziato con la ripresa delle uscite didattiche nel centro storico, proseguito con l’addobbo dell’Albero di Natale del quartiere e la partecipazione a Fior d’Albenga , concluso con una Festa spettacolo dove i bambini si sono immedesimati in turisti che arrivano ad Albenga, in guide che accolgono e raccontano le bellezze della loro città e, non potevano mancare, i Fieui di Caruggi e i pescatori".

"In primavera - spiega ancora la docente - i piccoli si sono cimentati nel concorso 'Paesaggio in movimento' indetto dal FAI raccontando la 'loro' Isola Gallinara, documentandosi e scoprendo curiosità che per loro erano ancora sconosciute. Tutto ciò è stato raccolto in materiali, oggetti e libretti che li seguiranno da più grandi nelle prime scoperte dedicate a questo nostro territorio ricco di stimoli, arte e cultura".

"Ci auguriamo che queste prime basi li portino ad amare sempre di più Albenga con la consapevolezza che un pezzettino di ognuno di noi contribuisce a rendere il mondo migliore partendo da dietro l’angolo" conclude la maestra Manuela.