Vado, scatta la sostituzione della passerella che collega Sant'Ermete a via Pertinace

L'amministrazione comunale sostituirà la passerella pedonale esistente che collega la chiesa parrocchiale di Sant' Ermete con la zona di edilizia ex lege 167 in Via Pertinace, con una nuova struttura.

E' stato infatti approvato il progetto definitivo esecutivo per una cifra complessiva che si attesta sui 410mila euro.

"E' un intervento sul quale lavoravano da tempo. Un risultato importante per la frazione che si trova un collegamento rivisto e messo a norma" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

Sono inoltre in corso le procedure di affidamento per i lavori di rifacimento del parchi giochi di Sant'Ermete in via Pertinace e all'interno del giardino scolastico dell'asilo nido e scuola dell'infanzia di via Sabazia per 310mila euro.

"Entro l'anno chiuderemo la progettazione e l'affidamento dei lavori per i giochi a Segno. Li abbiamo rivisti tutti nel corso degli anni e chiudiamo la partita per quanto riguarda la progettazione e il finanziamento. Sono piccoli interventi proporzionati rispetto ad altri ma molto sentiti dalla comunità e dai cittadini soprattutto per i più piccoli" conclude Gilardi.