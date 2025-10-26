 / Eventi

Savona, tutti pazzi per i Lego tra astronavi di Star Wars e monumenti storici perfettamente ricostruiti

L'installazione dedicata alla sala saga stellare è lunga 4,5 metri ma ci sono anche creazioni horror o che ricostruiscono fatti dell'antica Roma

Savona invasa dai mattoncini colorati per la prima giornata del Savona Brick Festival, che sabato 25 ottobre ha trasformato il centro storico in un mondo colorato di fantasia e mattoncini Lego. 

Molti di visitatori, famiglie, appassionati, curiosi di ogni età,hanno affollato le sei sedi diffuse dell’evento, segno del forte richiamo che i Lego continuano ad esercitare su grandi e piccoli. 

Tra le creazioni più ammirate della giornata spiccano la spettacolare ricostruzione di una scena di Star Wars, con astronavi, e truppe imperiali perfettamente riprodotte, la fontana di Trevi e la riproduzione in scala del deposito ferroviario di Savona, un omaggio alla storia e al paesaggio urbano della città. Ma sono un po' tutte le installazioni ad aver attirato decine di fotografi e fan di ogni età.

Grande partecipazione anche all’area “#CostruireInsieme” di Piazza Sisto IV, dove bambini e genitori hanno potuto dare libero sfogo alla fantasia con migliaia di mattoncini a disposizione. 

Il festival prosegue domenica 26 ottobre con nuovi laboratori e visite alle esposizioni. L’ingresso è gratuito e gli spazi resteranno aperti dalle 10 alle 19.

Le location

Liceo Artistico Chiabrera Martini – Aula Magna: esposizioni di opere originali di artisti come Giuseppe Fraccalvieri e Antonio Mortola che attraversano Antica Roma, castelli medievali, Estremo Oriente e la moderna Portofino; 
Galleria Vico Spinola: quadri a tema LEGO di Rodolfo Razzi e una raffinata esposizione sul mondo Disney curata da Silvio Giovetti; 
Fondazione Milani: luogo dedicato all’epica/fantasy con creazioni di Alex Bonelli, tra cui la torre “Torre Nera” alta 2,40 metri; 
LiguriaBricks presso la Pinacoteca Civica: un diorama della Londra anni ’20 e creazioni horror di Roberto Orsi; 
Palazzo Comunale di Savona: opere di Ruggero Francia e Enzo Sasso, e un gigantesco diorama di 4,5 metri dedicato alla saga di Star Wars realizzato da Cristina Mattiazzo; 
Centro Commerciale Il Gabbiano: ampio spazio espositivo e zona laboratori didattici curati da LiguriaBricks.

