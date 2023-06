Dalla storia alla cucina del territorio: ecco "Aspettando Albenga Racconta"

Nell’attesa che prenda il via la terza edizione di “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri”, festival culturale organizzato dal 6 luglio all’8 luglio in piazza San Michele da RES Comunicazione in collaborazione con la Fondazione Oddi e il Comune di Albenga, l’appuntamento è con “Aspettando Albenga Racconta – Storie animate all'ombra dei leoni” che da lunedì 3 a mercoledì 5 luglio ha in serbo un ricco calendario di incontri, sempre nel centro storico di Albenga, in piazza dei Leoni.

La rassegna si compone di diversi incontri letterari curati dai due editori ingauni Bacchetta e Delfino Moro e dalla Fondazione Oddi.

Tanti i temi in programma: dalla storia e cultura di Albenga, alla cucina del territorio.

In caso di pioggia gli incontri si terranno all’Auditorium San Carlo.

In allegato il programma completo di “Aspettando Albenga Racconta”