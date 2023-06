Come arrivare a Ischia e dove alloggiare

L'isola d'Ischia è tra le mete più gettonate di tutta Italia ; in questo articolo vi daremo delle utili informazioni sui porti in cui imbarcarvi alla volta di Ischia e tutti gli orari degli aliscafi che giornalmente compiono il tragitto tra la costa della penisola ed Ischia. Inoltre, vi consiglieremo i migliori hotel in cui soggiornare, rilassandovi grazie ai percorsi benessere nelle bellissime spa ed ai percorsi termali finanziati dal servizio sanitario nazionale. Infine, qualche consiglio su bellissimi residence dell'isola.

Ischia traghetti

L’isola d’Ischia è la maggiore delle isole che compongono l’arcipelago delle Flegree, nella città metropolitana di Napoli; la sua posizione è nell’estremità settentrionale del golfo di Napoli, vicina alle isole di Procida e Vivara, nel mar Tirreno.

Ha all’incirca 64mila abitanti, per questo è la terza isola più popolosa d’Italia, dopo la Sicilia e la Sardegna. Chiaramente, Ischia è conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze naturali, difatti è una delle maggiori attrazioni turistiche del golfo di Napoli. Essendo un’isola, è ovviamente raggiungibile con traghetti, o imbarcazioni private: il porto turistico di Ischia si presenta come una naturale insenatura di lago vulcanico.

Ad operare sui tragitti giornalieri da e per Ischia, vi sono le compagnie marittime Caremar e Medmar per i traghetti e Caremar, SNAV ed Alilauro per gli aliscafi. Infine va aggiunta la compagnia Gestour (solo traghetti Ischia Pozzuoli e viceversa).

Il molo commerciale e la Banchina Olimpica sono dedicati all’ormeggio dei traghetti, mentre gli aliscafi attraccano al pontile numero 2 ed alla banchina Redentore. Per chi giunge con imbarcazioni private, invece, come yacht ed altre imbarcazioni da diporto, è possibile l’ormeggio in una banchina sula Riva Destra. Quindi, dopo queste specificazioni, vi starete chiedendo come raggiungere agilmente Ischia.

Anche se con meno corse, è possibile arrivare a Ischia anche nei porti di Casamicciola Terme (dove arrivano traghetti Medmar da Pozzuoli e Aliscafi Snav da Napoli Beverello).

Un altro porto è quello di Forio dove arrivano ALISCAFI ALILAURO.

Ecco i vari modi per raggiungere Ischia da diverse località:

Da Napoli: I traghetti per Ischia partono giornalmente da Napoli e Pozzuoli tutto l'anno. I traghetti partono da due moli nel porto di Napoli: Calata di Massa e Molo Beverello.

Da Napoli quindi le corse sono cosi suddivise:

Da Calata di Massa sono in partenza solo TRAGHETTI. Mentre dal Beverello solo aliscafi.

La durata del viaggio con traghetto da Napoli Calata Porta di Massa verso Ischia è di circa 1 ora e mezza.

La durata del viaggio in aliscafo dal Molo Beverello è di circa 45-50 minuti verso Ischia e di 1 ora circa verso Casamicciola Terme.

Va detto per alcune corse vi può essere anche lo scalo all’isola di Procida che comporta ancora 15 minuti in piu’ sulla durata del viaggio per via dello scalo intermedio.

Da Pozzuoli: I traghetti Caremar e Medmar partono dal porto di Pozzuoli, che è particolarmente comodo per chi viaggia in auto. Puoi raggiungere il porto direttamente dalla tangenziale di Napoli, percorrendo Via Campana, senza dover affrontare il traffico cittadino. Da aprile a ottobre, i veicoli registrati ai residenti della regione Campania (esclusi i residenti di Ischia) non sono ammessi a Ischia. Non ci sono limiti per i veicoli dei residenti di altre regioni o paesi. Ci vogliono circa 60 minuti per raggiungere Ischia da Pozzuoli, mentre 1 ora e 20 circa per i traghetti che da Pozzuoli arrivano al porto di Casamicciola Terme.

Da Roma: Se arrivi a Roma e devi raggiungere l'isola di Ischia, devi fare un trasbordo a Napoli e poi seguire le istruzioni sopra riportate.

Dall'aeroporto di Fiumicino di Roma, prendi il treno navetta Leonardo Express per la stazione centrale di Roma Termini, e da qui trasferisciti su un treno per Napoli. Dall'aeroporto di Ciampino di Roma, ci sono numerosi autobus che vanno alla stazione Termini di Roma. I treni per Napoli impiegano circa 1 ora e 10 minuti. Se viaggi con la famiglia o con gli amici, potrebbe essere meno costoso prenotare un trasferimento privato dall'aeroporto al porto.

Da Sorrento: Da aprile a settembre, c'è un aliscafo da Sorrento a Ischia e viceversa. C'è una partenza al mattino e una al pomeriggio in entrambe le direzioni. Il porto di Sorrento è facilmente raggiungibile tramite le scale da Piazza Tasso, o l'ascensore da Villa Comunale. Ci sono anche numerosi autobus, particolarmente comodi al ritorno per evitare la salita delle scale. Il viaggio da Sorrento a Ischia dura circa un'ora e il porto di arrivo è Ischia Porto.

Da Capri: Gli aliscafi tra Ischia e Capri funzionano da aprile a metà ottobre. Durante questo periodo, ci sono numerose partenze ogni mattina da Ischia a Capri, e viceversa nel pomeriggio. Gli aliscafi da Capri a Ischia che partono la mattina e ritornano il pomeriggio funzionano solo nei mesi di giugno, luglio e agosto. C'è solo un porto a Capri, Marina Grande, da dove arrivano e partono tutti i traghetti. Il viaggio dura circa 50 minuti.

Dalla Costiera Amalfitana: Da metà aprile a settembre, è possibile raggiungere Ischia dalla Costiera Amalfitana. L’aliscafo parte da Salerno (Molo Manfredi) e si ferma ad Amalfi, Positano, Capri e Ischia. L'intero viaggio dura circa 3 ore, quindi non si consiglia una gita di un giorno dalla Costiera Amalfitana a Ischia.

Nonostante Ischia non sia un’isola enorme, è abbastanza grande per necessitare di un’attenta pianificazione al momento di scegliere l’alloggio delle proprie vacanze.

Ogni località, infatti, ha le proprie caratteristiche ed è più indicata per un tipo di vacanza piuttosto che per un altro.

Ecco un riepilogo delle raccomandazioni per ciascuna tipologia di vacanza:

Vita notturna e comodità negli spostamenti: Ischia Porto è la scelta ideale per coloro che desiderano una vita notturna animata e un facile accesso ai trasporti.

Località turistica principale:. Il comune principale è Ischia e la zona del Porto. Forio è il comune più esteso, con il maggior numero di Hotel. Negli ultimi due anni anche con una miglior movida, ma tutte le zone sono conosciute in base al proprio target di riferimento ad esempio Ischia Porto con la sua “Riva Destra” è un concentrato di locali notturni ubicati appunto sulla riva destra del porto. In sintesi Ischia Porto e Forio si dividono in egual misura (oggi prima solo ischia porto) locali e divertimento notturno.

Vacanza rilassante e contatto con la natura: Sant'Angelo e Lacco Ameno sono le destinazioni consigliate per coloro che cercano una vacanza tranquilla e desiderano immergersi nella bellezza naturale dell'isola.

Benessere e terme: Se il tuo interesse principale è dedicare il soggiorno al benessere e alle terme gli hotel presenti con reparto termale sono presenti in tutti i comuni dell’isola. Cosi come i parchi termali ubicati anche a Forio (famosissimi sono i Giardini Poseidon, e Lacco Ameno con il Parco Termale Negombo).

Scoperta di un lato alternativo di Ischia: Barano è una località ideale per allontanarsi dalle rotte turistiche tradizionali e scoprire un aspetto alternativo dell'isola.

Se stai cercando un soggiorno romantico per una vacanza di coppia, il suggestivo borgo di Lacco Ameno, con i suoi hotel di lusso, è una delle migliori opzioni sull'isola di Ischia.

Mentre il posto più lussuoso e ricercato è anche il borgo di Sant’Angelo (molto somigliante a Capri con la sua piazzetta, le boutique e gli hotel di lusso).

Spero che queste informazioni ti siano utili per pianificare al meglio la tua vacanza a Ischia!