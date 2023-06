ARTE Savona, all'asta l'affitto di un locale commercial da oltre 800 metri quadri nel complesso "Balbontin"

Si terrà mercoledì 19 luglio alle ore 11:30 presso la sede di ARTE Savona, in via Aglietto 90, l'asta indetta dalla stessa agenzia regionale che avrà come oggetto la concessione in affitto di un locale a uso commerciale situato nel complesso di nuova costruzione del "Balbontin".

L'immobile in questione è un locale non residenziale situato al piano terra della Torre C, con vista su corso Ricci, via dei Partigiani e piazza Garelli, con accesso nel porticato tra le prime due vie citate e una superficie commerciale complessiva di 802 metri quadrati e un'altezza interna variabile dai 3 ai 6 metri.

La destinazione d'uso dell'immobile sarà, come detto, commerciale. L'aggiudicatario dell'asta, durante la quale sarà premiata l'offerta più elevata, sarà responsabile di tutti gli oneri e le spese, comprese quelle tecniche, per l'autorizzazione e l'esecuzione di tutte le opere necessarie per l'esercizio dell'attività cui intende adibire il locale, nonché per l'ottenimento dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici i quali saranno consegnati allo stato "grezzo".

Il canone annuale di locazione non potrà essere inferiore a 73mila euro (base d'asta), oltre all'IVA e alle spese accessorie e di amministrazione del condominio. Il pagamento del canone avverrà in dodici rate mensili anticipate.

Considerati gli obblighi e i costi già citati da sostenere da parte dell'affittuario per adeguare i locali, ARTE rinuncerà al canone per i primi sei mesi (ingresso gratuito) e, per i successivi 48 mesi, concederà una riduzione del canone annuale a 58mila euro, oltre ovviamente all'IVA e alle spese accessorie e di amministrazione del condominio.

Quest'ultima riduzione è subordinata alla presentazione, al momento della firma del contratto di locazione, di una stima metrica computazionale degli interventi e successivamente della documentazione che attesti l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la conformità degli impianti realizzati, firmati e/o rilasciati da tecnici e/o ditte abilitati.

Inoltre, sarà possibile opzionare un'area aggiuntiva fino a 1.102 metri quadrati da destinare a parcheggio, previa conformità alle norme vigenti nel settore e previo accordo con gli uffici competenti. Il canone mensile per ogni posto auto sarà di 44 euro oltre IVA e spese accessorie. L'area di parcheggio sarà vincolata al locale stesso con un obbligo di pertinenza, e la sua estensione sarà almeno pari allo standard urbanistico previsto per l'attività cui il locale sarà destinato. Gli spazi di parcheggio si trovano nell'autorimessa al secondo piano sotto strada e sono accessibili da via dei Partigiani tramite una rampa carrabile e due scale, una delle quali dotata di ascensore.

I soggetti interessati non dovranno trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione e non essere sottoposti ad altre procedure concorsuali o similari che denotino uno stato di insolvenza, la crisi d’impresa o la cessazione dell’attività. Non potranno inoltre avere condanne con sentenze passate in giudicato o che gli impediscano di contrarre accordi con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, per partecipare all'asta sarà indispensabile costituire un deposito cauzionale, infruttifero di interessi, pari al 10% del canone di locazione annuo posto a base d’asta, utilizzato quale cauzione al momento della stipula del contratto di locazione.