Andora, L’Estate Musicale Andorese ha 3 anime: ecco i programmi dell’EMA Classic, Jazz e Blues

“L’Italia ci guarda, sul grande progetto di rigenerazione urbana di Borgo Castello, tra i 21 paesi che hanno beneficiato dei fondi del Pnrr. Il sito ospiterà 5 delle 9 date dell’Estate Musicale Andorese. Anche per questo motivo, abbiamo scelto i migliori sul territorio, l’Opera Giocosa di Savona, che realizzerà eventi di altissimo livello nella chiesa dei SS. Giacomo e Filippo, il cuore di Borgo Castello”. Ad affermarlo il sindaco di Andora Mauro Demichelis, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’Estate Musicale Andorese, che si è tenuta questa mattina a Palazzo Tagliaferro. La storica rassegna di Andora giunta alla 41° edizione, triplica il suo cartellone di proposte aggiungendo al programma classico anche EMA Jazz (Estate Musicale Jazz) e EMA Blues. Un salto di qualità realizzato anche grazie alla prestigiosa collaborazione fra Assessorato alla Cultura del Comune di Andora e il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, uno dei più importanti enti di promozione liguri dopo l’Opera Carlo Felice di Genova. Le tre rassegne godono del patrocinio della Regione Liguria.

L’Estate Musicale Andorese conferma il Concerto all’Alba e la sua forma itinerante, aggiungendo una location suggestiva, quella del Paraxo di Andora di borgo Castello che va ad aggiungersi alla chiesa dei SS Giacomo e Filippo, piazza Santa Rita e molo Thor Heyerdahl.

Posizione centralissima per EMA jazz e AMA Blues che si svolgeranno in piazza Santa Caterina. Il debutto il 13 e 14 luglio con EMA BLUES, quindi a seguire il 23 luglio l’Estate Musicale Andorese e il 25 e 26 agosto con EMA JAZZ. EMA apre un percorso culturale che riporta in patria anche musicisti liguri di alto livello che si sono esibiti in tutta Europa e nel mondo e dà la possibilità al pubblico estivo di ascoltare il grandioso incontro di due tra gli artisti più famosi nel mondo, l’iraniano Bahrami e l’italiano Mercelli presenti nelle più importanti sale da concerto mondiali.

La volontà, sul lungo periodo, è avvicinare, anche fuori dai tradizionali appuntamenti estivi, l’opera alla collettività, con progetti e convenzioni che offrano la possibilità agli andoresi di andare a teatro a sentire ed accogliere la lirica sul territorio

ESTATE MUSICALE ANDORESE

SACRA RAPPRESENTAZIONE – STABAT MATER di Pergolesi

Chiesa Santi Giacomo e Filippo – domenica 23 luglio ore 21.00

Ksenia Bomarsi – Sofio Janelidze, soliste

Voxonus Ensemble

Manuela Ranno – direttore

Renato Bonajuto – regia e drammaturgia

Danilo Coppola – scenografo e costumista

Figuranti, mimi e tecnici del Teatro dell’Opera Giocosa

Produzione del Teatro dell’Opera Giocosa – Teatro di tradizione – Savona

Una produzione sacra in forma scenica con un’attenzione alla filologia e alle antiche rappresentazioni sacre della nostra tradizione ligure grazie alla presenza di una compagine orchestrale quale il Voxonus.

SIBI CONSONI – Roberta Paraninfo, direttore

Chiesa Ss. Giacomo e Filippo – lunedì 27 luglio – ore 21.30

"Sibi Consoni-Voci maschili" è una formazione avente come nucleo fondamentale la

sezione maschile del coro misto "Sibi Consoni" dell’Accademia Vocale di Genova, a cui si sono uniti diversi cantori provenienti da diverse realtà corali di eccellenza da tutto il nordItalia, per la gioia di realizzare tutti insieme questo ambizioso progetto.

Tale ensemble nasce con l’intenzione di approfondire una parte del repertorio polifonico ancora poco eseguito in Italia. Sebbene nella nostra penisola vi sia una lunga e ricca tradizione musicale popolare legata al coro maschile, il percorso di riscoperta del repertorio sacro per questo tipo di formazione risulta ancora lontano dall’essere completato. Sotto la guida di Roberta Paraninfo, l’Ensemble decide dunque di affrontare un viaggio musicale che percorre i secoli e gli stili, dal rinascimento di Palestrina, Josquin e Croce al romanticismo di Schubert, Biebl e Mendelssohn, fino ad arrivare ai giorni nostri con le

composizioni di due autori italiani viventi: Da Rold e Susana.

Il programma del concerto è totalmente sacro ed è diviso in tre trittici, dedicati a tre epoche differenti. Nel primo la sonorità del coro a voci virili incontra il Rinascimento in forme molto differenti: dal mottetto severo alla frottola.

La seconda parte è dedicata al Romanticismo, in cui i mezzi espressivi di questo tipo diformazione si estendono, facendo della sacralità il dramma umano e spirituale.

Infine, nell’ultimo trittico l’ensemble affronta il repertorio Contemporaneo Italiano, fresco e vitale, nelle pagine di due giovani ma già affermati compositori veneti.

OH LUNA!

Martedì 1 agosto ore 21.30 Castello

RAHMIN BAHRAMI – pianoforte

MASSIMO MERCELLI – flauto

Un grandioso incontro di due tra gli artisti più famosi nel mondo, l’iraniano Bahrami e l’italiano Mercelli presenti nelle più importanti sale da concerto.

Ramin Baharami dopo essersi rifugiato in Italia ha studiato a Milano, Imola e a Stoccarda, ha intrapreso una carriera concertistica intensa dedicandosi all’interpretazione di Bach, insieme a Mercelli che vanta le più importanti dediche e collaborazioni con i maggiori compositori viventi suonano regolarmente in duo oltre ad aver registrato per la Decca e la Rai 5.

CONCERTO ALL’ALBA

Molo Thor Heyerdahl - Lungomare di Andora – domenica 6 agosto ore 5.45

ExclusiVe Sax Quartet

L’emozione dell’alba con un quartetto di sax che illumina il cielo di note e suggestioni marine. Presenti nelle sale da concerto di tutta Europa, si sono fatti apprezzare per la freschezza e notevole musicalità che riescono a trasmettere.

CONCERTO LIRICO

Piazzetta S. Rita – giovedì 10 agosto ore 21.30

Matteo Peirone, Linda Campanella

Gianluca Ascheri, pianoforte

Il programma del Concerto lirico “UNO SPASSO MUSICALE !” prende le mosse dal repertorio buffo che è quello di elezione di Linda Campanella e Matteo Peirone, due artisti molto noti ed amati dal pubblico dell’Estate Musicale Andorese: quindi Rossini e Donizetti innanzitutto. Per poi spostarsi al ‘900 con arie virtuose e duetti sempre divertenti. Per concludersi con alcune celebri melodie e duetti del repertorio del Musical. Linda Campanella si cimenterà in brani dal grande virtuosismo, Matteo Peirone in arie da mattatore del repertorio brillante. Insieme daranno vita a una serata all’insegna del buonumore e del buongusto. Ad accompagnarli un vero virtuoso del pianoforte: Gianluca Ascheri che da anni è accompagnatore ufficiale di grandi Teatri e Festival internazionali.

ANDORA IN JAZZ

EDOARDO CIMINO 4TET

BRUXELLES EXPERIENCE

il gruppo del giovane chitarrista Edoardo Cimino, che nasce al Conservatorio

Reale di Bruxelles con i migliori giovani jazzisti europei

Piazza S. Maria – venerdì 25 agosto – ore 21.30

AHUM 7tet

Settetto con la Musica di Charles Mingus con i migliori Jazzisti della Liguria

Piazza S. Maria – sabato 26 agosto ore 21.30

ANDORA IN BLUES

I CLUSTER

Magnifica band vocale nata nel 2004 partecipa nel 2008 alla prima edizione di X Factor per arrivare subito a importanti esibizioni all’Umbria Jazz e a collaborazioni con Marco Mengoni, Morgan, sino a esibizioni negli Stati Uniti a Washington e alla partecipazione al programma televisivo di Rai2: Voice Anatomy.

Piazza S. Maria – giovedì 13 luglio ore 21.30

Bobby Soul & Blind Bonobos

Alberto “Bobby Soul” De Benedetti è riconosciuto come una delle voci più Black della scena musicale italiana. Ha all’attivo cinque album, ha vinto la IndieMusicLike e quest’anno ha ricevuto la targa per vent’anni di carriera da indipendente.

Piazza S. Maria – venerdì 14 luglio ore 21.30