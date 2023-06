Alassio, anziana scippata nell'androne: le strappano la collana d'oro

“Nostra mamma è stata aggredita nell'androne del condominio in via Sollai ad Alassio, al ritorno da fare la spesa – spiega su Facebook -. Un ragazzo giovane di bella presenza (maglietta gialla e bermuda blu) le ha strappato dal collo collana e ciondolo d'oro”.

“Purtroppo, non ci sono telecamere in zona. Sicuramente sarà impossibile ritrovarlo, andrà a vendersi tutto da qualche parte, ma se qualcuno avesse visto qualcosa, può informare la polizia, a cui abbiamo sporto la denuncia”, spiegando poi che la segnalazione sui social è stata fatta anche per mettere in guardia i cittadini e soprattutto le persone anziane. Fortunatamente, la donna sta bene, anche se amareggiata per l’accaduto e per la perdita di un oggetto a cui era particolarmente affezionata: “Era un ricordo di nostro papà Piero”.