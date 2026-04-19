Finale, schianto lungo la via Aurelia all'incrocio con via Genova: una donna in codice giallo, uno scooter distrutto

E' di un ferito non grave, ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, il bilancio dell'incidente che nel pomeriggio odierno, intorno alle 16:20, ha visto coinvolti un'automobile e uno scooter lungo la via Aurelia a Finale Ligure.

Non ben chiara la dinamica dello scontro, avvenuto in prossimità dell'incrocio all'altezza di piazzale Mamberto con via Genvoa, alla svolta per la fermata dei pullman dove le automobili che escono dal centro di Marina effettuano l'inversione per tornare verso Ponente.

Sul posto è intervenuta la polizia locale a vagliare l'accaduto ed effettuare i rilievi del caso, regolando anche il traffico che ha visto fermarsi alcuni rallentamenti in entrambe le direzioni. Ad avere la peggio una donna a bordo dello scooter, soccorsa dai sanitari della Croce Bianca di Finalmarina e dell'automedica Sierra 4.