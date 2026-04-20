Tentativi di truffa online con false email a nome del Ministero della Salute

Nuovo tentativo di truffa tramite mail, questa volta usando il nome del Ministero della salute. Sta circolando in questi giorni una nuova campagna di phishing che utilizza il nome del Ministero della Salute per ingannare i cittadini. Le email fraudolente invitano a rinnovare la tessera sanitaria o ad aggiornare i dati del fascicolo sanitario elettronico tramite link che a prima vista sembra del Ministero.

Si tratta, però, di comunicazioni completamente false. L’obiettivo dei truffatori è quello di rubare dati personali e sensibili, inclusi quelli bancari.

I siti indicati nei messaggi possono ingannare. Sono costruiti per sembrare autentici e istituzionali, ma non hanno nessun collegamento con i canali ufficiali del Ministero. E magari non tutti sanno che sia la tessera sanitaria sia il fascicolo sanitario elettronico sono servizi gratuiti e non richiedono mai pagamenti o aggiornamenti tramite link ricevuti via email.

Le autorità invitano a prestare la massima attenzione e a seguire alcune semplici regole: non cliccare sui link presenti nelle email sospette, non inserire dati personali o bancari, eliminare subito il messaggio Per qualsiasi informazione o necessità, è fondamentale utilizzare esclusivamente i canali ufficiali del Ministero della Salute.