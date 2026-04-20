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Cronaca | 20 aprile 2026, 14:11

Savona, auto si ribalta in via Nazionale Piemonte: un ferito al San Paolo, disagi al traffico

L'incidente intorno alle 12.15 nella zona di Maschio

Savona, auto si ribalta in via Nazionale Piemonte: un ferito al San Paolo, disagi al traffico

Attimi di apprensione intorno alle 12.15 a Savona, lungo via Nazionale Piemonte nella zona di Maschio, dove un'auto ha perso il controllo - probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia - finendo ribaltata fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Savona e i Vigili del fuoco, oltre alla Polizia Stradale.

Per il conducente del mezzo, uscito autonomamente dal veicolo, dopo i primi accertamenti sul posto è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Paolo.

Nel tratto interessato dall'incidente, inevitabili le ripercussioni sulla viabilità (in entrambe le direzioni).

Redazione

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