Savona, auto si ribalta in via Nazionale Piemonte: un ferito al San Paolo, disagi al traffico

Attimi di apprensione intorno alle 12.15 a Savona, lungo via Nazionale Piemonte nella zona di Maschio, dove un'auto ha perso il controllo - probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia - finendo ribaltata fuori strada.
Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Savona e i Vigili del fuoco, oltre alla Polizia Stradale.
Per il conducente del mezzo, uscito autonomamente dal veicolo, dopo i primi accertamenti sul posto è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Paolo.
Nel tratto interessato dall'incidente, inevitabili le ripercussioni sulla viabilità (in entrambe le direzioni).