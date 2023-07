Savona, il 5 luglio il concerto del Coro Bruckner dedicato a Haydn e Mozart

Mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 21,00, nello scrigno barocco della Chiesa di San Pietro in Via Untoria, 6 a Savona, il Coro Polifonico "Anton Bruckner" di Savona, fondato e diretto da Marco Esposto, offre, a ingresso libero, un concerto.

Il programma, che comprende composizioni sacre a cappella e con accompagnamento d’organo, è dedicato interamente a tre compositori capisaldi del classicismo viennese tra loro legati artisticamente e umanamente da grande amicizia e stima: Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn e suo fratello Johann Michael Haydn.

Sarà l’occasione per apprezzare una grande musica caratterizzata da eleganza e espressività, in cui gli elementi del discorso musicale (melodia scorrevole, ritmo e armonia raffinata) si fondono in un magistrale equilibrio all’ascolto.

Il Coro Polifonico Anton Bruckner di Savona, costituito da un gruppo di amici della musica corale, in trentacinque anni di attività musicale ha realizzato più di 140 concerti, collaborando con varie istituzioni musicali e culturali italiane, proponendosi sia a cappella, sia con orchestra, valendosi della collaborazione di affermati artisti del panorama italiano ed internazionale partecipando con successo a diverse rassegne corali e concorsi italiani.

"Un sincero grazie a Padre Enrico Redaelli O.C.D., Priore del Convento di Savona e Parroco di San Pietro per l’ospitalità e l’accoglienza" dichiarano dal Coro Bruckner.