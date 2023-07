Incendio sulla A10: camion divorato dalle fiamme (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 7.00: la circolazione dovrebbe rimanere chiusa almeno per un'altra ora

***

Tir a fuoco all'alba in A10 tra i caselli di Imperia Est e Ovest, direzione Ventimiglia. Il mezzo è stato letteralmente divorato dalle fiamme per un rogo che si è sviluppato per cause al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti insieme alla polizia stradale e ai sanitari dell'automedica del 118.

Il conducente, tuttavia, è riuscito a mettersi in salvo pur rimanendo ustionato prima di essere trasportato in codice giallo da un mezzo della Croce Rossa di Imperia al pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo. La circolazione, direzione Francia è interrotta da poco prima delle 6. Si è alzata anche una colonna di fumo nero e denso visibile da tutta la città.

Sul posto sono, infatti, intervenute le squadre dei pompieri dei distaccamenti di Imperia e Albenga che hanno provveduto alla estinzione del rogo e alla messa in sicurezza della zona. Stando a quanto riferito il mezzo pesante stava trasportando un carico di pneumatici.