Capo Noli, soccorsi con l'elicottero due rocciatori svizzeri rimasti bloccati in parete (FOTO)

Rimangono bloccati nel "traverso" di Capo Noli mentre fanno un'arrampicata. Due climber svizzeri, un uomo e una donna, si sono trovati in difficoltà mentre effettuavano una via sulla parete a picco sul Mare a Capo Noli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco di Savona con nucleo Saf, ambulanza della locale pubblica assistenza. Sul posto anche Elicottero Grifo e Capitaneria di Porto via mare con Mezzo SAR .

Per il recupero sono state approntate manovre di tipo alpinistico. Poi i soccorritori hanno optato per calare i due climber, raggiunti dagli operatori Saf, verso la motovedetta della Guardia costiera. Ottima collaborazione per un intervento comunque complesso.

Gli operatori SAF hanno raggiunto i 2 climber per poi imbarcarli a bordo dell'imbarcazione della Guardia Costiera giunta sul posto .

Entrambi i rocciatori non sono feriti e stanno bene. L'intervento di soccorso durato circa 1 ora e mezza .