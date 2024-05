L'inchiesta sulla Regione: Toti e i riferimenti al mancato aiuto di Spinelli alle amministrative savonesi

Dalle oltre 600 pagine dell'ordinanza della Procura di Genova continuano ad uscire intercettazioni dell'imprenditore Spinelli e i suoi rapporti con Giovanni Toti. Alcune toccano anche la città di Savona.

Da parte della famiglia Spinelli c'erano stati anche tentativi di contatto con il Pd. Nell'ottobre del 2021 gli Spinelli avevano incontrato alcuni esponenti locali del PD sul loro yacht. All'uscita della notizia Toti aveva reagito lamentandosi con Spinelli.

In una intercettazione Aldo Spinelli chiama il figlio Roberto e gli racconta l'episodio, riportato nelle carte della Procura. Aldo Spinelli dice al figlio di aver ricevuto un messaggio dal presidente della Regione, "il quale, evidentemente stizzito per il pranzo sulla Leila 2 con i politici del Pd, sarcasticamente gli aveva comunicato di aver compreso il motivo per il quale non aveva 'visto nulla per le elezioni di Savona'", scrive la Procura.

"Il riferimento, in tutta evidenza, - prosegue la Procura - era alle erogazioni di denaro in vista della campagna elettorale per le amministrative di Savona, sollecitate da Toti all'imprenditore, ma fino a quel momento mai pervenute".

Nelle elezioni del 2021 erano andati al ballottaggio il candidato di centrodestra Angelo Schirru, in una lista civica sostenuta da Lega Salvini Liguria, Fratelli d'Italia, Lista civica Schirru, Andare Oltre, Forza Italia e Unione di Centro e quello di centrosinistra Marco Russo, nella civica appoggiata da Articolo Uno-Partito Democratico, Patto per Savona, Riformiamo Savona e Sinistra per Savona. Le elezioni erano poi state vinte da Marco Russo.