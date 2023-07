KIWI GO Sigaretta Usa e Getta con coil in ceramica da 750 tiri

La KIWI GO Sigaretta Usa e Getta è la prima sigaretta usa e getta al mondo a montare una coil in ceramica che offre il 25% di puff in più rispetto a tutte le altre usa e getta in vendita.

Serbatoio a 2ml con liquido precaricato può garantire fino a 750 tiri dallo stesso dispositivo.

KIWI GO Sigaretta Usa e Getta è la disposable di KIWI VAPOR, riprende le linee della Kiwi e le colorazione satinate ma a differenza della sorella maggiore la KIWI GO una volta terminato il liquido può essere gettata e sostituita con una nuova.

Oltre il maggior numero di tiri la KIWI GO Sigaretta Usa e Getta ha altre serie di vantaggi:

- Riduzione delle particelle liquide all'interno dell'aerosol del 55%: grazie all'atomizzazione su ceramica, le particelle all'interno del vapore risultano molto più piccole, riducendo così al minimo il colpo in gola (hit);

- truttura cotton-free: la coil in ceramica vaporizza il liquido in modo diretto grazie alla sua porosità, perciò il sistema è privo di cotone o altri materiali assorbenti, scongiurando la possibilità di perdite ed offrendo un vapore più setoso;

- Nitidezza dell'aroma: la vaporizzazione tramite ceramica offre un gusto più neutro e conciso del liquido rispetto ai sistemi a cotone o wick, poiché il materiale assorbe in fluido in modo più uniforma e dissipa meglio il calore.

KIWI GO Sigaretta Usa e Getta è disponibile sia nella versione con sali di nicotina a 20 mg/ml e anche senza nicotina così da poter soddisfare le esigenze di qualuqnue svapatore

KIWI GO Sigaretta Usa e Getta: scopriamo i gusti

KIWI GO è disponibile in 12 gusti:

- KIWI GO Watermelon Ice: anguria e ghiaccio

- KIWI GO Tangerin Ice: mandarino e ghiaccio

- KIWI GO Strawberry Ice: fragola e ghiaccio

- KIWI GO Mint Cream: crema di menta

- KIWI GO Mango Ice: mango e ghiaccio

- KIWI GO Latte Ice: caffelatte e ghiaccio

- KIWI GO Grape Ice: uva e ghiaccio

- KIWI GO Coconut Milk: latte di cocco

- KIWI GO Blueberry Ice: mirtillo e ghiaccio

- KIWI GO Banana Ice: banana e ghiaccio

- KIWI GO Classic Tobacco: tabacco

- KIWI GO Caramel Tobacco: tabacco e caramello

Alcune domande frequenti sulle KIWI GO:

Dove posso acquistare online la mia Kiwi GO:

Puoi acquistare direttamente su Smo-King https://www.smo-kingshop.it/it/2287-kiwi-go-by-kiwi-vapor-usa-e-getta

Quanto dura la KIWI GO Sigaretta Usa e Getta?

La durata di una KIWI GO è di circa 750 puff. Il numero di puff può variare in base al tipo di tiro che viene effettuato. Se si fanno svapate molto lunghe il numero di puff si potrebbe ridurre.

Perché la KIWI GO lampeggia?

Quando la kiwi go sigaretta elettronica usa e getta lampeggia significa che il liquido è finito, perciò l'e-cig smette di funzionare. Una volta che l'eliquid è esaurito, il dispositivo va smaltito secondo le norme vigenti del tuo comune.

Diffida delle imitazioni e scegli sempre i dispositivi originali come la KIWI GO.

Ricorda che per essere legali in Italia, tutte le sigarette usa e getta devono possedere il tassello fiscale, ovvero il sigillo del Monopolio di Stato, esattamente come tutti i prodotti a base di tabacco. In caso tale etichetta non sia presente, ti trovi di fronte ad un prodotto di contrabbando, illegale e soprattutto non sicuro, dato che il suo contenuto non è analizzato né certificato da alcun ente.