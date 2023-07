Parlare di rottamazione auto e moto, come facciamo in questo articolo, significa parlare di un tema molto importante da un lato, perché molte persone hanno una macchina o una moto o tutte e due, e quindi è un qualcosa sulla quale prima o poi dovremo rottamare questi mezzi, perché niente dura in eterno.

Poi è chiaro che in questo contesto ogni situazione è a sé e quindi ci possono essere quelle persone che semplicemente in casa hanno una macchina vecchia o una moto vecchia,e quello che fanno è se vogliono sostituirla andare da un concessionario che potrebbe proporre degli incentivi alla rottamazione e quindi si occuperà di ritirare il veicolo a domicilio e di offrirci uno sconto perché noi stiamo comprando una nuova e quindi per quanto riguarda rottamazione e la demolizione con tutto quello che significa dal punto di vista burocratico che vedremo dopo se ne occuperanno loro.

Mentre per quanto riguarda persone che non hanno nessuna intenzione di comprare un veicolo nuovo al momento dopo che rottamano il loro, quello che dovranno fare è andare a parlare con i vari centri di raccolta autorizzati, e quindi famosi centri di autodemolizioni che sono iscritti all'albo dei gestori ambientali che dovrebbero esserlo, e anzi è una cosa che dobbiamo controllare.

Infatti la dobbiamo controllare perché in questo modo ci assicuriamo che questi centri di raccolta autorizzati e quindi questi centri di autodemolizioni rispettano tutte le regole per quanto riguarda la questione ambientale che spiegheremo più avanti.

E cioè parliamo del fatto che dovranno estrarre le componenti che non possono essere smaltiti di quella determinata auto di quella determinata moto, e dovranno smaltire correttamente nelle discariche apposite senza inquinare l'ambiente e quindi rispettando le regole che riguardano i rifiuti speciali perché poi di quello si tratta.

Mentre potranno poter recuperare tutte le parti del veicolo che possono essere riciclate, e dovranno estrarle poi catalogarle per poi rivenderle come pezzi di ricambio per quelle persone che per qualche motivo per un loro mezzo e per un loro veicolo particolare ne potrebbero avere bisogno e anzi non avrebbero saputo come trovarle in altro modo.

Ad un certo punto non possiamo fare a meno di rottamare un nostro veicolo

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte ci possono essere delle situazioni che davvero ci obbligano a prendere almeno in considerazione la possibilità di rottamare un nostro veicolo a prescindere se parliamo di un'auto a prescindere se stiamo parlando di una moto, perché altrimenti rischiamo che se circoliamo con gli stessi può rimaniamo in panne in strada e anzi siamo costretti poi a contattare un carro attrezzi che dovrà venirci a soccorrere e a trasportare in mezzo e quindi a farci pagare un sacco di soldi per un mezzo che non merita perché è troppo vecchio.

Mentre se noi ci muoviamo con un certo anticipo almeno andiamo a prendere le informazioni e alla fine riceveremo un certificato di rottamazione che ci esonera da qualsiasi responsabilità.