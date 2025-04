Truffa ai danni dell'Asl2, condannato a 2 anni e due mesi medico savonese

Una condanna a 2 anni e due mesi, una a 2 anni e due proscioglimenti per prescrizione.

Queste le sentenze in Tribunale a Savona del giudice Francesco Giannone nei confronti rispettamente del medico di medicina generale Paolo Rossi, di Saleh Ahmed Said Abdellatif (difeso dall'avvocato Daniela Giaccardi, sono state escluse le aggravanti), Ester Carmela De Donatis (assistita dal legale Luca Carnino) e Mohamed Ismail (avvocato Graziano Aschero).

Rossi è stato assolto perchè il fatto non sussiste e per la prescrizione dei reati legati ai certificati per i cittadini stranieri e all'immigrazione clandestina. E' stato invece condannato a 2 anni e 2 mesi per truffa all'Asl2.

Il medico savonese era stato accusato nel 2020 di aver emesso una serie di certificati medici falsi per certificare patologie a cittadini stranieri che avrebbero ottenuto i permessi di soggiorno. Reato per il quale però non è stato condannato. La truffa invece consisteva nel fatto che aveva richiesto l’assistenza domiciliare programmata (ADP ndr) per suoi assistiti, persone anziane e che non potevano deambulare. Il dottore non li andava a visitare nelle abitazioni, compilava il registro delle visite e chiedeva lo stesso il rimborso all’Asl2.

L'avvocato difensore ha annunciato che presenterà ricorso in Appello. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni.

La vicenda era emersa nel filone dell'inchiesta nella quale era coinvolto l'ex vice Prefetto Andrea Giangrasso, condannato con il rito abbreviato nel 2022 a tre anni e sei mesi. Poi in Appello la condanna era stata dichiarata prescritta. L'indagine, coordinata dal pm Giovanni Battista Ferro e partita nel marzo del 2018 gestita dal nucleo investigativo dei carabinieri di Savona con la collaborazione della Questura e della Prefettura, aveva visto coinvolto proprio l'ex dirigente responsabile dell’area IV immigrazione della Prefettura che era stato appurato che, insieme ai soggetti in concorso con lui, aveva proposto ad un intermediario di far presentare a due soggetti extracomunitari, certificati medici che sanassero il periodo di tempo in cui erano stati in Italia superiore agli 8 giorni.

Sarebbero quindi stati stilati da un medico che li avrebbe consegnati all’intermediario e successivamente al funzionario che a sua volta li avrebbe rilasciati in Prefettura allegandoli alla pratica rendendo la procedura formalmente corretta. Sarebbe poi stata presentata la documentazione alla Questura che avrebbe presentato il permesso di soggiorno.