Le domeniche di Luglio sono Lounge solo a Villa Giada Resort

Trascorri le domeniche di luglio in totale relax presso Villa Giada Resort, il luogo ideale per un'esperienza lounge unica.

La location: la terrazza panoramica del primo spEace RESORT , una Lounge ospitata in un uliveto centenario con vista panoramica sulla vallata , che spazia dalle colline al mare. (posteggio gratuito - utilizzo delle aree sportive per i bambini - parco giochi gratuiti)

- Cena nel ristorante SpEace & food collection dalle 19 alle 21.30 lo show cooking dei nostri chef ovvero un "all you can eat" con oltre 40 proposte disponibile ad € 30 a persona (bevande escluse)