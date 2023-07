Savona entrerà a far parte del circuito dei “Comuni amici delle api”

Sostenere lo sviluppo delle attività apistiche, eliminare l’uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici, includere nel verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api. Sono alcuni degli obiettivi alla base del progetto "Comune amico della api" al quale aderirà Palazzo Sisto. La pratica è stata portata in giunta dall'assessore Gabriella Branca e prevede una serie di impegni da parte del Comune per tutelare le api, sempre più a rischio e dalle quali, secondo il Wwf, dipende circa il 90% di tutte le piante selvatiche con fiore e l’80% delle piante produttrici di cibo.

"Abbiamo aderito a questa iniziativa – spiega Gabriella Branca – perché le api sono fondamentali e se spariscono le api muore tutto. Abbiamo impiegato un po' di tempo per arrivare a questo protocollo, dopo aver consultato il parere dell'agronomo, di una docente dell'Università e di tanti organismi con cui collaboriamo".

Con la firma del protocollo, Palazzo Sisto si assume una serie di impegni a tutela delle api. Tra questi sostenere nella comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale, includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api, porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine, da evitare in fioritura e in presenza di melata, ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo, l’uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici, promuovere una riflessione e un dibattito sia all’interno del Consiglio Comunale sia nella comunità locale coinvolgendo i cittadini e i principali portatori di interesse, sull’utilizzo degli agro farmaci in agricoltura e sul loro impatto sull’ambiente e sulla salute.