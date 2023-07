Finale, provano a intrufolarsi in casa passando dal balcone: ladri messi in fuga dal cane

Cercavano di intrufolarsi in un'abitazione passando per il balcone, però non avevano fatto i conti con il cane che difendeva il proprio territorio, l'abitazione dei propri padroni, e così il loro tentativo di furto è diventata una fuga. Non senza conseguenze.

L'episodio sarebbe accaduto nella notte a Finale Ligure, in località San Donato, zona non particolarmente densa di abitazioni e prossima all'omonimo porticciolo turistico.

Sarebbero stati due i malintenzionati che avrebbero tentato la spaccata. Il quattro zampe però, accortosi dell'ospite indesiderato, ha svolto il proprio compito di animale da guardia: i due sono stati messi in fuga, uno presumibilmente con una ferita dovuto a un morso del peloso a un arto (pare un braccio) vista la presenza di macchie di sangue sul pavimento.

Il trambusto ha svegliato i padroni di casa i quali hanno lanciato l'allarme sui social network ai residenti della zona, chiedendo di prestare la dovuta attenzione.