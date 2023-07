Tira dritto all'alt dei carabinieri, fa perdere le sue tracce e si nasconde in un bar: multato 30enne senza patente

Il territorio del Comune di Sassello, come ogni anno, registra in estate un aumento esponenziale del traffico veicolare: visitatori occasionali, proprietari di seconde case e, soprattutto, molti mototuristi affollano le vie della cittadina della Val Erro.

Di pari passo alla congestione, aumenta anche il rischio di comportamenti stradali rischiosi, motivo per il quale i militari della Stazione Carabinieri di Sassello hanno organizzato una serie di controlli preventivi finalizzati a ridurre i rischi per tutti gli utenti della strada.

In questo contesto, nel trascorso week end, sono stati effettuati controlli a circa cinquanta tra vetture e motocicli, ed elevate 5 sanzioni per violazioni al codice della strada.

"Particolarmente sintomatico del clima congestionato dell’entroterra, che a volte può suggerire l’idea di maggior facilità nel farla franca in caso di comportamenti 'furbetti', è la vicenda che ha visto coinvolto un trentenne astigiano appassionato di due ruote ma molto meno delle norme che ne regolano la circolazione - dicono dal comando provinciale dei carabinieri, compagnia di Cairo Montenotte.

Il motociclista infatti, dopo aver tirato dritto all’alt della pattuglia, ha poi cercato di far perdere le sue tracce, allontanandosi a forte velocità a bordo di una Yamaha R6.

Una volta in centro paese, il centauro ha quindi parcheggiato il veicolo in piazza e, nel tentativo di depistare la pattuglia che stava sopraggiungendo, si è infilato in un bar affollato di avventori.

I militari, però, ricordavano bene sia l’abbigliamento del fuggiasco che targa e modello della moto, quindi l’escamotage ha avuto breve durata.

Benché in un primo momento tutti i presenti nel locale avessero negato la proprietà della motocicletta sportiva, compreso l’interessato, un controllo dei documenti e una verifica incrociata dell’intestatario del veicolo ha consentito di smascherare in pochi minuti il pilota.

Gli accertamenti seguenti hanno poi rivelato la ragione di tanta fretta: il proprietario della moto, già gravato da diversi pregiudizi di polizia, non aveva mai conseguito la patente.

A suo carico sono dunque scattati il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e le contravvenzioni per guida senza patente, inottemperanza all’alt e la mancanza della carta di circolazione al seguito.

La bravata costerà al trasgressore sanzioni che vanno da un minimo di 3mila 100 euro a un massimo di 30.500 euro circa.