Antenna 5G a Boissano, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar

Prosegue a Boissano la vicenda legata all'antenna di telefonia Iliad all'interno di un terreno privato in via Zurmagli (località Berruti).

Dopo la sentenza del del Tar della Liguria che ha respinto il ricorso contro l'installazione dell'impianto presentato da un gruppo di cittadini, è arrivata l'ordinanza del Consiglio di Stato che sospende la pronuncia del tribunale amministrativo regionale.

Proprio il Consiglio di Stato ha evidenziato come il gruppo di cittadini fosse e sia legittimato nel presentare il ricorso, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto che non ci fossero le condizioni per contestare la scelta del Comune. Da Roma, inoltre, sono state richieste al Comune documentazione ed atti a riguardo.

"Non è una vittoria, è solo un inizio di percorso che sappiamo potrebbe non essere vittorioso - commentano i ricorrenti - È però un primo interesse diretto nei confronti del Comune e un riconoscimento del diritto a chiedere chiarezza. Comunque vada restiamo dell'idea che non potevamo non ricorrere al Consiglio di Stato. Era per noi dovuto, a noi stessi ed a tutti quelli che ci credono".