Cronaca | 14 agosto 2025, 10:32

Ancora una lite “animata” ad Alassio: volano pugni, sedie e tavolini sul molo

È accaduto nella prima serata di ieri

Ancora liti e botte ad Alassio, nei pressi del molo Bestoso. Dopo il video divenuto virale rilanciato da “Welcome to Favelas”, un nuovo episodio “animato” è stato filmato e condiviso sui social.

Coinvolti un bagnino e almeno altre due persone, protagonisti di una lite violenta nella prima serata di ieri (13 agosto): calci, pugni, spinte e persino sedie e tavolini del dehors di un bar vicino al molo centrale.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha sedato gli animi e identificato i partecipanti. Al momento non sono noti i motivi della zuffa, né se qualcuno intenda sporgere denuncia.

