Carcare, in arrivo tre colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Carcare guarda al futuro e punta sulla mobilità green. Nei giorni scorsi la giunta comunale presieduta dal sindaco Rodolfo Mirri ha deliberato un protocollo d'intesa con l'azienda Duferco Energia per il posizionamento di tre colonnine elettriche.

"Nel 2021 come gruppo di opposizione avevano presentato una mozione avente come argomento l'installazione di alcune postazioni per la ricarica di auto elettriche ed e-bike (LEGGI ARTICOLO) - spiega il primo cittadino Mirri - Il documento era stata approvato all'unanimità, ma poi l'amministrazione De Vecchi non aveva dato seguito al progetto. Una volta eletti, abbiamo preso la palla al balzo. Carcare, ad oggi, non ha nessuna colonnina elettrica sul proprio territorio comunale".

Le postazioni di ricarica verranno posizionate in via Brigate Partigiane, piazza Pertini e nella frazione di Vispa. Stando al protocollo d'intesa, Duferco Energia provvederà, a sue spese, per quanto riguarda l'installazione e la gestione delle strutture.

Tutte le stazioni elettriche, dotate di tecnologie informatiche per la gestione da remoto, saranno in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità green. Entro la fine dell'anno dovrebbero essere pienamente operative.