"24 sguardi non umani", Lorenzo Possenti espone ad Albenga

Dal 15 luglio al 6 agosto ad Albenga si terrà la mostra “24 sguardi non umani” dell’artista Lorenzo Possenti a cura dell’associazione Un Quadro di Te. La città ingauna ospita per la prima volta le opere dell’artista in una mostra dalla doppia sede: alcune sculture e dipinti su tavola saranno al 3o piano di Palazzo Oddo, le altre saranno esposte nella sede UCAI di Piazza dei leoni.

La mostra porta il patrocinio del Comune di Albenga, della Fondazione Oddi, dell’UCAI e della Fondazione De Mari.

La serie in mostra nasce durante i mesi della pandemia durante i quali l’artista, limitato nei suoi spostamenti, si è trovato a riflettere sul rapporto tra l’umanità e il mondo animale. Da quei pensieri sono emersi gli sguardi penetranti di animali indomiti, capaci di indagare l’animo umano proprio in virtù della loro natura allo stesso tempo così vicina e così lontana dagli uomini. Questo confronto non può che suscitare domande nell’osservatore, il quale si trova a interrogarsi sulla sua umanità. La natura si tramuta allora in maestra e modello di coraggio, indipendenza e libertà, specchio nel quale riconoscere i tratti positivi del nostro carattere.

I dipinti realizzati con il contrasto tra il bianco e il nero fa ulteriormente risaltare la forza espressiva negli occhi degli animali. La mostra “24 sguardi non umani” diventa dunque il mezzo per ribaltare i rapporti e condurci in un universo dove è l’uomo ad essere esaminato. Emergono prepotenti temi attuali del cambiamento climatico, della ecosostenibilità delle nostre scelte, della limitazione della natura e dei suoi spazi. Non resta che interrogarsi sulla questione del diverso, dell’altro da sè che ci osserva e ci giudica tanto da suscitare una profonda inquietudine.

Lorenzo Possenti non si esprime solo attraverso dipinti, ma anche con sculture in scala di mammiferi e insetti. L’artista unisce lo studio del naturalismo all’arte proponendosi come una figura ibrida in grado di unire la grande cura dei dettagli e conoscenze scientifiche puntuali all’estro creativo.

L’inaugurazione della mostra sarà sabato 15 luglio alle ore 18:30 presso le sale al 3° piano di Palazzo Oddo ad Albenga. Durante la serata sarà possibile dialogare con l’artista che sarà presentato dai curatori di Un Quadro di Te A.p.s.

Lorenzo Possenti nasce a Bologna nel 1967 e fin da giovane si dedica al disegno e alla scultura. Si trasferisce a Pisa ove frequenta la Facoltà di Scienze Naturali. Dopo la laurea, all’attività di scienziato affianca quella di artista, che poi diviene prevalente a partire dal 2000. Si specializza nella realizzazione di insetti ingranditi in resina che vende in molti musei e parchi di tutto il mondo dagli USA, alla Cina, Giappone, Europa, Australia e SudAfrica. Alcune sue mostre itineranti con insetti di alcuni metri viaggiano per Europa e Nord America dalfin dal 2011. Da alcuni anni sta sviluppando alcuni progetti puramente artistici sul tema mistero rappresentato dalla natura.