Scomparsa e forse avvistata a Varazze. Il fratello: "Chiedo aiuto a chi ci vive o frequenta la cittadina"

Da giorni non si hanno più notizie di Paola Ferrari, cittadina di Como scomparsa da qualche giorno.

A lanciare l'allarme è il fratello Gianfranco, specificando che la donna potrebbe essere stata vista a Varazze.

"Emaniamo l'avviso di scomparsa, dal giorno 4 luglio partita da Como, Paola Ferrari sarebbe poi ripartita da Chiavari giovedì 6 luglio non si sa per dove, forse Varazze? Dove avrebbe soggiornato in passato, aveva scritto d'aver il cellulare con problemi di funzionamento e che sarebbe rimasta al mare un poco di più - ha spiegato il fratello - Ma anche di aver avuto un mancamento a causa di grandi pensieri che la preoccupano. Si chiede quindi aiuto a chi vive o frequenta per vacanza la cittadina di Varazze e limitrofi. Se avete notizie o avvistamento o vedete qualcuno che le somigli".

Chi la dovesse vedere può contattare le forze dell'ordine o il numero 351.7587298.