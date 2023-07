Funivie, Rixi (Lega): "Il 4 ottobre al Mit l’incontro per fare il punto sul futuro"

“Il 4 ottobre al Mit sarà convocato l’incontro per fare il punto sul futuro delle Funivie di Savona. Il Ministero punta al ripristino e – soprattutto – alla crescita di una infrastruttura fondamentale per il territorio. Il nuovo piano di sviluppo dell’area portuale porterà un incremento di traffici che, sfruttando l’utilizzo della funivia per alcuni tipi di materiale, non dovrebbe pesare sulla rete stradale e autostradale di fatto già compromessa. Entro il 4 ottobre ci auguriamo che i rappresentati del territorio coinvolti possano concretizzare passi in avanti significativi per consentire al Governo, se necessario, di programmare eventuali interventi in Finanziaria”.