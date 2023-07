Pietra, i malati di Alzheimer incontrano i soci del centro anziani Auser-Insieme

Finirà il prossimo 31 ottobre l’iniziativa “Il passatempo”, dodici appuntamenti interattivi in cui un gruppo di persone con demenza di Alzheimer e i loro caregiver incontrano i soci del centro anziani Auser-Insieme di Pietra Ligure. Attraverso molteplici attività come canto, teatro, giochi da tavolo, letture, attività motorie e creative, tutti i mercoledì, dalle 15.30 alle 18.00, avranno l’opportunità di trascorrere del tempo insieme, in un’atmosfera accogliente, informale e rilassata, mantenendo vive le relazioni sociali e sperimentando un approccio inclusivo e di relazione.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Pietra Ligure nell’ambito del progetto Dementia Friendly Community, vede come protagonisti l’ Associazione Famiglie Malati di Alzheimer del Ponente Savonese e Auser Savona OdV che, con la collaborazione dell’ASD RunRivieraRun e l’ASD Asinolla, hanno aderito all’iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Regione Liguria all’interno dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV, APS e Fondazioni del Terzo Settore che operano nel campo socio-culturale (artt. 72 e 73 D.lgs. 117/2017 del Codice del terzo Settore).

“Il passatempo” consiste nel fare incontrare una decina di persone con demenza di Alzheimer e i loro caregiver con i soci del centro Auser di Pietra Ligure, insieme ai volontari di AFMA Ponente Savonese. Un momento di incontro, informale e rilassato; una pausa, seppur breve, dove si possono trascorrere insieme qualche ora, in un’atmosfera calorosa e piacevole, per spezzare la faticosa routine quotidiana - esordisce la presidente dell’Associazione Famiglie malati di Alzheimer del Ponente Savonese Patrizia Paccagnella - I malati, accolti con calore e gentilezza dai soci Auser, hanno la possibilità di interagire, mantenendo attive le funzionalità sociali residue, con tante attività da fare insieme. I caregiver hanno la possibilità di parlare, uscendo dal proprio isolamento, sapendo di essere ascoltati, senza pregiudizi. L’inclusione crea empatia e cancella lo stigma di questa malattia. Per noi di AFMA è motivo di orgoglio poter continuare la nostra attività di sostegno anche nei mesi estivi quando la solitudine prende il sopravvento”.

“E’ davvero un bel progetto, una occasione per Auser e i suoi volontari e volontarie per sostenere ancora una volta persone in condizione di fragilità, una delle azioni essenziali nella vita della nostra Associazione. Ma è anche per far crescere la nostra capacità di capire, condividere, includere”, dichiarano la Presidente di Auser Savona OdV Anna Giacobbe e il responsabile del Centro anziani Auser-Insieme di Pietra Ligure Osvaldo Baccino.

"Il progetto DFC, Dementia Friendly Community Pietra Ligure, va avanti e cresce con l'ammissione del progetto regionale “Il Passatempo” presentato da AFMA Ponente Savonese e Auser. Questa ammissione è molto importante per l'idea generale di inclusione nel tessuto sociale dei malati di Alzheimer voluta insieme al comune di Pietra Ligure, che desidero ringraziare per aver creduto fortemente in una città inclusiva e solidale e che continua nella sua opera di attrattore di nuove idee e impulsi dati da parte dalle Associazioni del territorio. Dare un supporto alle persone affette da malattie cognitive e alle loro famiglie, rappresenta un punto nodale su cui stiamo lavorando per rendere Pietra Ligure una confort zone per chi ha bisogno di supporto dato da specialisti del settore e da persone che si stanno formando per diventare il motore di nuove iniziative a favore della comunità", commenta il Presidente della asd RunRivieraRun e membro del tavolo promotore DFC Luciano Costa.

"Il contatto con gli asini fornisce un contributo molto importante al mantenimento del benessere della persona e produce benefici e opportunità difficilmente realizzabili con altre modalità di intervento. In particolare, per i pazienti malati di Alzheimer, si riesce ad attivare un aspetto essenziale che accompagna tutta l’attività con l’asino, che è l’attivazione emozionale. Sono emozioni che vengono stimolate spontaneamente e rientrano nel campo delle emozioni positive come curiosità, tenerezza, amore, gioco, divertimento, sicurezza, accettazione, ecc., mentre sono ridotte al minimo o facilmente superabili le emozioni di carattere negativo – commenta la Presidente dell’a.s.d. Asinolla Maria Teresa Bergamaschi - Questo sarà il nostro contributo ad un progetto nel quale crediamo molto e che verrà effettuato con l'aiuto di personale qualificato e di asini abituati e desiderosi di lavorare con persone che hanno bisogno della loro mediazione”, conclude Bergamaschi.

“Abbiamo immediatamente sposato questa iniziativa e, con il patrocinio del Comune, abbiamo messo a disposizione diversi spazi, come il Centro polivalente “Carlo e Nello Rosselli” e il Parco Negro, dove svolgere le attività in un’ambiente sicuro e piacevole - commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino – L’ attenzione al sociale e all’inclusione e l’impegno nel favorire la crescita di una comunità veramente accogliente sono sempre stati una priorità del nostro mandato. L’ anno scorso, con AFMA Ponente Savonese, RunRivieraRun, Federazione Alzheimer Italia, Asl 2 Savonese e Diocesi di Albenga-Imperia abbiamo iniziato il percorso per fare di Pietra Ligure una “Dementia friendly community” e, oggi, con “Il Passatempo” si va concretamente in quella direzione. Grazie a AFMA Ponente Savonese, Auser Savona e Pietra Ligure, RunRivieraRun e Asinolla per questo progetto di socializzazione che intraprende è un vero e proprio cammino che dobbiamo e vogliamo percorrere insieme”, concludono De Vincenzi e Pastorino.