Emissioni pericolose per salute e ambiente: Laerh di Albenga diffidata dalla Provincia di Savona

Lo stabilimento Laerh di Albenga diffidato alla Provincia di Savona per il superamento delle emissioni C1 e C2 consentite presso il sito di Regione Cime di Leca 30, ritenute pericolose per la salute pubblica e l’ambiente.

La diffida arriva dopo i verbali di Arpal, in seguito ai campionamenti effettuati lo scorso gennaio, e i rapporti di prova redatti dallo stesso ente dai quali si evince l’abbondante superamento dei limiti di legge per il parametro NOx. Sebbene le inosservanze rilevate fossero state notificate al rappresentante legale di Laerh il 5 aprile u.s., con 60 giorni di tempo per l’adempimento delle prescrizioni, l’azienda ha presentato la richiesta di proroga a provvedimento già scaduto “con motivazioni poco valide e pertanto non accettabile”, si legge sull’atto di diffida. È così che Arpal ha provveduto ad avviare la procedura di “Non Ottemperanza”.