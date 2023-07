Fissati i funerali di Simone Ziporri, lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Carcare

Stasera intanto è in programma una fiaccolata in ricordo del giovane Simone. Appuntamento alle ore 20.15 davanti alla scuola 'Giorgio Gaiero' di Cosseria. Da qui, attorno alle 20.30, il corteo proseguirà in direzione Millesimo per raggiungere in località Povigna l'abitazione del 20enne.