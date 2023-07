Pietra, auto si ribalta su un fianco: soccorsi mobilitati, un codice giallo al Santa Corona (FOTO)

Incidente stradale nel pomeriggio odierno a Pietra Ligure. Stando a quanto riferito, un'automobile ha invaso la corsia, ribaltandosi su un fianco. Fortunatamente nella direzione opposta non sopraggiungeva nessuno.

Il sinistro si è verificato in corso Italia. Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Loano e la polizia locale. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Il conducente della macchina è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.